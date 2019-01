Pronostici FA Cup | i consigli di CalcioWeb

calcioweb.eu

: I pronostici di sabato 5 gennaio: l'unico dei principali campionati europei regolarmente in campo è quello spagnolo… - ilveggente_it : I pronostici di sabato 5 gennaio: l'unico dei principali campionati europei regolarmente in campo è quello spagnolo… - italybet : Pronostici del 5 gennaio 2019 con Liga, Coppa di Francia e FA Cup #bet - Lopinionista : Pronostici del 5 gennaio 2019 con Liga, Coppa di Francia e FA Cup -

(Di sabato 5 gennaio 2019)FA Cup – Si è giocata una giornata molto importante per il campionato inglese, un turno che ha dato importanti indicazioni in particolar modo con il big match tra Manchester City ed il Liverpool, successo per la squadra di Guardiola che ha riaperto il campionato. Il campionato è bellissimo e si preannuncia scoppiettante fino all’ultimo, adesso è il turno della Fa Cup, tante importanti partite, ecco idiFA Cup BOURNEMOUTH-BRIGHTON X2 UNITED-READING OVER CHELSEA-NOTTINGHAM NOGOL NEWCASTLE-BLACKBURN 1 BLACKPOOL-ARSENAL 2 SCARICA GRATIS L’APP DIPER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SUL'articoloFA Cup, idi