Ragazzo grave in ospedale dopo essersi dato fuoco

Botti - 216 feriti. Grave donna a Benevento. Ragazzo perde la mano a Bardonecchia : Per il sesto anno non ci sono stati morti a causa dei Botti di Capodanno, ma il numero dei feriti è risultato in lieve aumento: 216, di cui 44 ricoverati, a fronte dei 212 dello scorso anno. È quanto emerge dal bilancio della polizia di Stato. A Bardonecchia un 19enne residente nel Torinese ha perso una mano ed è rimasto Gravemente ferito a una cos...

Botti - grave donna per un razzo a Benevento. Ragazzo perde la mano a Bardonecchia : A Bardonecchia ha perso una mano ed è rimasto gravemente ferito a una coscia un 19enne residente nel Torinese. Si trovava da un locale a Campo Smith quando è rimasto ferito dall’esplosione di un petardo. Trasportato con l’elisoccorso al Cto di Torino, non è in pericolo di vita. È invece in prognosi riservata una donna di 37 anni di Sant’Agata de’ G...

Botti - grave un Ragazzo nel Milanese. 37 feriti a Napoli : Niente morti, ma decine di feriti. Nonostante i divieti e gli appelli alla responsabilità, anche stavolta nella notte di Capodanno si contano le vittime dei Botti. La situazione più grave è a Cesate (Milano), dove un giovane di 23 anni è rimasto ferito gravemente poco dopo la mezzanotte. Un grosso petardo gli sarebbe scoppiato tra le mani dilaniandogli la destra e compromettendo seriamente anche la sinistra. Ferite anche al viso e alla testa. ...

Chieti : Ragazzo di 18 anni cade da un muro festeggiando Natale con gli amici. E’ grave : E' accaduto a Paglieta, in provincia di Chieti: il giovane stava festeggiando il Natale con gli amici quando è precipitato da un muro a quasi tre metri di altezza. E' ricoverato in gravi condizioni.Continua a leggere