La caduta dell’iPhone : Roma. La crisi scatenata sui mercati internazionali dall’annuncio che Apple ha rivisto in pesante ribasso le sue stime di vendita – crisi tamponata dai dati eccellenti sull’occupazione americana – ha numerose sfaccettature. La prima riguarda il pericolo di contagio: Apple non è la prima grande azien

Emmanuel Macron - caduta senza fine : lo molla anche il suo storico stratega della comunicazione : Difficile dire chi dei due abbia deciso di rompere il rapporto: se Emmanuel Macron, deluso dall'effetto che negli ultimo tempi i suoi discorsi e le apparizioni in pubblico o sui media producono sui francesi, o Sylvain Fort, il suo "storico" capo della comunicazione, l'uomo che da signor nessuno l'ha

Bergamo - riattivata seggiovia bloccata a seguito della caduta di un albero sui cavi : E' durata circa un'ora l'emergenza a Spiazzi di Gromo , in provincia di Bergamo, dove un albero è caduto sui cavi della seggiovia. L'impianto è stato riaperto. Non ci sono feriti gravi: soltanto una ...

Doppio intervento dell'elisoccorso per una ragazza caduta sugli sci e per un uomo caduto dalla bici Cronaca del Nord Ovest : Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita ieri sui campi da sci di Sestriere. caduta rovinosamente mentre scendeva su una pista, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino per un ...

“Non è lei”. Laura - caduta dal 7° piano. Il particolare inquietante. È la madre della ragazza a parlare : La vicenda di Laura, studentessa di Orvieto precipitata dal settimo piano di un palazzo di Roma, si infittisce perché nei risultati dell’autopsia il corpo descritto sembra appartenere a un’altra persona. Un giallo vero e proprio. Ai microfoni di “Chi l’ha Visto?” la mamma di Laura spiega che fisicamente era diversa: “Statura, peso e colore degli occhi sono sbagliati, non sono i suoi”. E poi ancora perché le unghie sono state ...

Ecco il vero racconto della caduta del Duce : Come cadde realmente il fascismo e cosa accadde nella drammatica seduta del Gran Consiglio del 24-25 luglio 1943? Sappiamo che la Monarchia, tramite Dino Grandi, svolse un ruolo decisivo. Sappiamo che ...

Sci alpino – caduta Gisin : traumi e fratture - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dello sciatore svizzero : Trauma cranico, frattura del bacino e di 4 costole per Marc Gisin dopo la terribile Caduta di oggi in Val Gardena Frattura composta del bacino probabilmente non da operare, frattura di quattro costole e trauma cranico. Queste le condizioni dello sciatore svizzero Marc Gisin, secondo i media elvetici, in seguito alla tremenda Caduta nella discesa libera della Val Gardena. Gisin nelle prossime ore lascerà l’ospedale di Bolzano per ...

Sci alpino - frattura composta del bacino per Marc Gisin dopo la brutta caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale a ...

Sci - incidente in Val Gardena : paura per lo svizzero Gisin Per lui frattura del bacino Il video della caduta|Foto : L'atleta elvetico sbaglia e vola sulle «Gobbe del cammello» schiantandosi al suolo. Perde conoscenza e viene portato in ospedale. Per lui frattura del bacino

Marc Gisin - la fotosequenza della caduta durante la discesa libera : Paura per lo sciatore svizzero Marc Gisin, fratello della campionesse Dominique e Michelle. durante la discesa libera sulla pista Saslong in Val Gardena, valida per la Coppa del mondo, l'atleta è stato protagonista di una terribile caduta. Partito con il pettorale numero 18, Gisin ha perso il controllo degli sci all'ingresso delle 'Gobbe del cammello', sbattendo violentemente ...

Sci alpino – caduta Gisin : aggiornamenti sulle condizioni dello sciatore svizzero : Dai media elvetici gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Marc Gisin: lo sciatore svizzero protagonista di una terribile Caduta oggi in Val Gardena Lo sciatore svizzero Marc Gisin, secondo i media elvetici, sarebbe stabile e cosciente dopo la terribile Caduta nella discesa in Val Gardena. Il 30enne elvetico ricoverato in ospedale dopo la terribile Caduta sarebbe in condizioni stabili e avrebbe riportato la frattura del bacino. Gisin ...

Sci alpino - Marc Gisin trasportato in ospedale : gli aggiornamenti dopo la brutta caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale ...

Sci - incidente drammatico in Val Gardena : paura per lo svizzero Gisin Il video della caduta|Foto : L'atleta elvetico perde il controllo e vola sulle «Gobbe del cammello» schiantandosi al suolo. Perde conoscenza e viene portato in ospedale

VIDEO Marc Gisin - terribile caduta per lo svizzero nella discesa della Val Gardena : Bruttissima caduta durante la discesa libera della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Marc Gisin è rovinato a terra nel pieno della sua fatica sulla Saslong, l’impatto con la neve è stato terribile e lo svizzero ha perso i sensi. Si è alzato in volo l’elicottero e ora l’atleta è soccorso in pista, la speranza è che non sia nulla di grave. Di seguito il VIDEO della caduta di Marc Gisin ...