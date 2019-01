Guardie giurate | quando Salvini prometteva ' più dignità come tutte le altre forze

Roma - rubavano a biglietterie e parchimetri : 11 arresti fra le Guardie giurate : La Guardia di Finanza ha posto agli arresti domiciliari undici guardie giurate incaricate del trasporto e della vigilanza di biglietti e denaro di parcometri e biglietterie autobus e metro di proprietà dell'Atac, l’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma. Gli arrestati, mediante accorgimenti ben studiati e favoriti dalla vetustà delle apparecchiature destinate alla stampa dei biglietti, asportavano dalle casse delle ...

Più Guardie giurate per tutti - ora Fugatti vuole quelle sui treni. I sindacati avevano detto l'opposto : ''Prendiamo atto della ... : TRENTO . " Chi viaggia e chi lavora sui mezzi di trasporto pubblici deve sentirsi al sicuro ", queste le parole di Maurizio Fugatti , presidente della Provincia di Trento , e allora via libera alle ...

Cascina - i vigili da soli non ce la fanno : il Comune ingaggia le Guardie giurate : Il controllo notturno del territorio cascinese da inizio dicembre per 45 giorni affidato alle forze dell'ordine e all'istituto di vigilanza Corpo guardie di Città. E' il primo caso in Toscana

Bolzano - troppi senzatetto davanti al Pronto soccorso - Guardie giurate all'ospedale : Bolzano. Arrivano le guardie giurate all'ospedale. Da ieri la direzione in una comunicazione importante a tutti i dipendenti annuncia che «al fine di contribuire alla sicurezza di pazienti e operatori ...