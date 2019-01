Calciomercato | il Sassuolo vuole respingere l' assalto a Sensi

Calciomercato Sassuolo - cercasi esperienza : Sassuolo , MO, - Il club neroverde ha ben chiari i piani per il proprio mercato. In primis, sfoltire la rosa: alcuni giocatori, infatti, sono stati impiegati con il contagocce da De Zerbi . Tra questi ...

Calciomercato Sassuolo - i possibili acquisti e le cessioni di gennaio. I gioielli neroverdi piacciono alle big - serve un difensore : Da quando è in Serie A, il Sassuolo non ha fatto altro che stupire, arrivando addirittura a giocare l’Europa League, viaggiando nei piani alti anche in questa stagione, prima di una lieve flessione, dove ha racimolato appena un punto nelle ultime tre partite. De Zerbi è dunque un valido allenatore, e la rosa è buona per puntare ad una salvezza tranquilla, ma il mercato di gennaio è sempre un momento delicato per le medio-piccole. In uscita ...