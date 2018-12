Sci | Curtoni sola azzurra in gara a Oslo

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Irene Curtoni sarà in gara nel City Event di Oslo : Il 2018 sta per chiudere i battenti ed è già tempo di pensare a quel che sarà. Lo sci alpino non si concede pause ed ecco che il 1° gennaio c’è un appuntamento da non perdere. Sulla famosa collina di Holmenkollen, alla periferia di Oslo, andrà in scena il City Event che di fatto sarà il 1° appuntamento del 2019 della Coppa del Mondo. Il tracciato di gara sarà lungo 180 metri, dotato di 18 porte e di un salto. In questo particolare format ...

Sci alpino - Irene Curtoni unica azzurra nel city event di Oslo in programma martedì 1 gennaio : Irene Curtoni in gara per l’Italia nel city event di Oslo di martedì 1 gennaio sulla celebre collina di Holmenkollen Ci sarà solamente Irene Curtoni a rappresentare l’Italia nel city event di Oslo di martedì 1 gennaio che aprirà le gare di Coppa del mondo del 2019. La valtellinese dell’Esercito fa parte delle prime dodici atleti della World Cup Start list di slalom che hanno diritto di partecipare alla competizione in ...

Sci alpino - slalom Semmering : vince Shiffrin - settimo posto per Curtoni : Pronto riscatto di Mikaela Shiffrin , che vince lo slalom di Semmering , Austria, e torna subito sul gradino più alto del podio dopo il quinto posto nel gigante di venerdì. Il fenomeno americano, dopo ...

Sci alpino - Slalom Semmering 2018. Federica Brignone : “Miglior risultato di sempre”. Irene Curtoni : “Gara solida - tutte brave” : L’Italia si è ben distinta nello Slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre sono riuscite a difendersi nel miglior modo possibile sulle nevi austriache: Irene Curtoni ha conquistato un ottimo settimo posto, Federica Brignone ha concluso in 12^ posizione, la giovane Lara Della Mea si è qualificata alla seconda manche col pettorale 40 e ha ottenuto un positivo 16° posto, stesso ...

Sci alpino – Shiffrin show nello slalom di Semmering : Curtoni migliore azzurra : Trionfo record per Shiffrin a Semmering. Irene Curtoni 7ª: miglior risultato stagionale. Brignone 12ª, mai così bene in slalom. La 19enne Della Mea è 16ª con Costazza: prima volta in zona punti Non ci sono trionfi, né podi, a Semmering, ma per l’Italia dello sci alpino, che gioisce per la doppia impresa di Paris a Bormio, è una bella giornata anche in Austria. nello slalom femminile, ultima gara di Coppa del mondo del 2018, ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : alle 13.30 la seconda manche. Shiffrin favorita per la vittoria. Top ten per Curtoni - bene Della Mea e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...

Sci alpino - Irene Curtoni chiude ottava la prima manche dello slalom di Semmering : in testa Mikaela Shiffrin : Irene Curtoni ottava nella prima manche dello slalom. Avanti anche Costazza, Brignone e Della Mea, comanda la Shiffrin Shiffrin-Vlhova-Hansdotter. A Semmering la musica non cambia al termine della prima manche: l’ordine d’arrivo nello slalom è sempre il solito. Dopo il quinto posto in gigante, Mikaela Shiffrin è andata in pista con la voglia di riscatto immediato e non a caso ha un vantaggio di 48 centesimi da gestire su Petra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : le parole di Chiara Costazza ed Irene Curtoni a fine gara : Lo slalom speciale femminile di Courchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, è stato vinto da Mikaela Shiffrin, con la statunitense che aveva chiuso al comando anche la prima manche. Due le azzurre nelle 15, con Chiara Costazza nona ed Irene Curtoni 14ma, che a fine gara hanno parlato al sito della FISI. Tutto è perfettibile, ma Chiara Costazza può godersi la top ten: “C’è ancora qualcosa da migliorare, perché in ...

Sci alpino - tante novità in start list : Tonetti mette nel mirino il primo gruppo del gigante - Curtoni decima nel SuperG : Tonetti si avvicina al primo gruppo del gigante, Moelgg resta tra i 15. SuperG donne: Curtoni ancora decima L’ottavo posto in Val d’Isère, arrivato grazie al miglior tempo della seconda manche, consente a Riccardo Tonetti di scalare altre quattro posizioni nella start list del gigante maschile e si avvicinarsi così al primo gruppo. Il 29enne atleta delle Fiamme Gialle è ora diciottesimo, virtualmente diciassettesimo ...

Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 : azzurre subito eliminate. Brignone : “Ci ho creduto” - Curtoni : “La formula mi piace” : L’Italia non ha ben figurato nello Slalom parallelo di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Solo tre azzurre si sono qualificate al tabellone a eliminazione diretta, Federica Brignone e Chiara Costazza sono state eliminate ai sedicesimi di finale mentre Irene Curtoni è uscita agli ottavi. La nostra Nazionale ha faticato sulle nevi svizzere e ha chiuso un weekend un po’ problematico, di seguito le ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : Shiffrin in trionfo - Curtoni out agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom parallelo di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica Mikaela Shiffirin vuole proseguire il suo magic moment anche nella disciplina più imprevedibile che fa il suo debutto stagionale. La statunitense, infatti, è reduce dalla doppietta in SuperG che le ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo ed è ...

Sci alpino - Irene Curtoni stacca il pass per gli ottavi del parallelo di St. Moritz : out Brignone e Costazza : Irene Curtoni agli ottavi di finale del parallelo. sfiderà la Holdener. Fuori Brignone e Costazza Irene Curtoni agli ottavi di finale del parallelo di St. Moritz. È lei l’unica azzurra a superare il primo turno della fase a eliminazione diretta avendo la meglio sulla slovena Meta Hrovat che nella prima manche ha sbagliato tantissimo e in quella di ritorno ha rosicchiato 36 centesimi mettendo paura alla Curtoni. Niente da fare per ...