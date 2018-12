NI | dopo la Russia | anche Iran e Corea del Nord potrebbero dotarsi di armi ipersoniche

Tour de Ski 2019 - la situazione dopo Dobbiaco : è Russia-Norvegia tra uomini e donne. De Fabiani c’è - le azzurre meno : dopo le prime due tappe di Dobbiaco, è già tempo di primissimi bilanci per la tredicesima edizione del Tour de Ski, che tra un paio di giorni si sposterà in Svizzera prima di approdare in Germania e tornare, infine, in Italia. Sebbene su tonalità un po’ diverse tra loro, sia tra gli uomini che tra le donne ci sono forti tinte di duello Russia-Norvegia. Per quanto riguarda i maschi, i rapporti di forza che si sono visti in Coppa del Mondo ...