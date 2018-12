Abu Dhabi - Djokovic fa il suo | Nadal no Niente finale tra i due

Djokovic e Nadal ad Abu Dhabi nel primo torneo stagionale : TORINO - Al via le semifinali al 'Mubadala World Tennis Championship' di Abu Dhabi , tradizionale torneo/esibizione che inaugura la nuova stagione del grande tennis internazionale: l'11ª edizione ...

Audi e-tron - è arrivata la rivoluzione elettrica. Tecnologia - lusso e prestazioni top anche nel deserto di Abu Dhabi : ... soprattutto in presenza di ferrei limiti di velocità, ormai riscontrabili sulle strade di tutto il mondo, i 400 km dichiarati da Audi non sono egualmente un 'miraggio'. E l'oasi in cui sostare ...

Tennis - Djokovic e Nadal a Abu Dhabitengono a battesimo la nuova stagione : Assente la campionessa in carica Simona Halep, numero uno del mondo, che debutterà la seconda settimana di gennaio a Sydney. A Auckland , 31 dicembre/6 gennaio; 250.000 dollari, cemento, le prime due ...

Khachanov pronto a sfidare Nadal e Djokovic ad Abu Dhabi : ' E vi giocano alcuni del migliori giocatori al mondo. È una splendida opportunità per giocare e competere contro questi grandi giocatori all'inizio dell'anno, è la preparazione perfetta appena prima ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Rafael Nadal e Novak Djokovic si esibiscono ad Abu Dhabi : La pausa che il Tennis mondiale si è voluto concedere sta ormai per finire. Lo sport con racchetta e pallina riprende dal Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all’undicesima edizione programmato dal 27 al 29 dicembre, che darà modo ai grandi nomi di iniziare a sciogliersi e guardare a quel che sarà, in particolare ai prossimi Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Sui campi veloci ...

VIDEO Real Madrid-Al-Ain 4-1 Highlights : gol e sintesi. Poker dei Blancos e trionfo ad Abu Dhabi : Tutto secondo pronostico. Il Real Madrid di Santiago Solari si impone 4-1 contro i padroni di casa dell’Al-Ain allo Zayed Sports Stadium di Abu Dhabi nella Finale del Mondiale 2018 per club. I gol di Modric, Llorente, Ramos e l’autorete di Nader hanno deciso la sfida, dominata in lungo e in largo dai Blancos e il gol di Shiotani negli ultimi scampoli di partita è buona solo per le statistiche. Grazie a questo successo i Blancos ...

Su Amazon idee-regalo in pietra di Luserna della ditta di Barge che ha pavimentato il Louvre ad Abu Dhabi : Inaugurato nel novembre 2017 dopo un'attesa lunga dieci anni, il Louvre di Abu Dhabi progettato dall'architetto francese Jean Nouvel è stato il cantiere più grande al mondo. Costruito sul mare, ...

E-tron - balzo in avanti dell'auto 'zero emission'. Nel deserto di Abu Dhabi al volante della nuova Audi elettrica : In pratica gli sceicchi hanno reinvestito i proventi del petrolio per costruire il prototipo della città del futuro ad energia solare con un'economia a emissioni zero. Ma da lì, addentrandosi nel ...

Lo shopping più esclusivo si fa sulle isole - tra Dubai e Abu Dhabi : ... il magico villaggio di Babbo Natale Idee di Viaggio Arena di Verona: eventi e spettacoli nel cuore della città Notizie Cosa fare a Natale e Capodanno in Versilia Notizie Ryanair, centinaia di voli ...

Detenuto ad Abu Dhabi - a Tgcom24 l'appello della compagna : sta male - lo Stato mi aiuti : Lettera aperta al Presidente della Repubblica italiana, al presidente del Consiglio, al ministro degli Esteri Buongiorno, mi chiamo Monia Moscatelli, sono la compagna di Massimo Sacco, un cittadino ...

F1 Mercedes - Wolff : «Ad Abu Dhabi il mio ginocchio ha fatto crack» : ROMA - È stato costretto con le stampelle per qualche giorno dopo i festeggiamenti della Mercedes ad Abu Dhabi, dove la scuderia tedesca ha celebrato la vittoria di Hamilton nel mondiale piloti e ...

F1 - Horner saluta Daniel Ricciardo : “un piacere averlo in squadra - ad Abu Dhabi abbiamo puntato allo… shoey” : Il team principal della Red Bull ha parlato dell’addio del pilota australiano, elencandone le numerose qualità L’avventura di Daniel Ricciardo con la Red Bull è terminata dopo cinque anni, un periodo lungo caratterizzato da momenti positivi e altri negativi. photo4/Lapresse I successi non sono mancati nemmeno, ultimo quello di Monaco che ha regalato all’australiano e alla sua squadra momenti che mai dimenticheranno nel ...