agi

: Muore nonostante un trapianto di cuore, ma salva due persone donando i propri polmoni #molinette - Agenzia_Italia : Muore nonostante un trapianto di cuore, ma salva due persone donando i propri polmoni #molinette - nadbitti : RT @trinity_mio: C'è chi mangia nutella a colazione chi muore sotto le ruote di un camion chi è in mare al freddo x un futuro migliore chi… - chiarachiara75 : RT @trinity_mio: C'è chi mangia nutella a colazione chi muore sotto le ruote di un camion chi è in mare al freddo x un futuro migliore chi… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Donare dopo il dono. È quanto è accaduto la Vigilia di Natale presso il Centro Trapianti di polmone dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, diretto dal professor Mauro Rinaldi. Per la prima volta due trapianti di polmone sono stati eseguiti grazie alla donazione da parte di una giovane donna, che aveva a sua volta ricevuto unpochi giorni prima in un ospedale del centro Italia.Il suotroppo malato non ha dato tempo alnuovo di darle una nuova vita e i familiari hanno autorizzato il prelievo degli organi. I suoihanno permesso così di eseguire due trapianti di polmone, dando nuova speranza a dueaffette da gravi patologie polmonari.A ricevere questo dono una donna di 59 anni di Torino, ricoverata nell'ospedale Molinette da mesi per un progressivo peggioramento delle sue condizioni ...