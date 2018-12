Le 48 città d’Europa dove aprire una startup nel 2019 : 48. Tirana (Albania)47. Podgorica (Montenegro)46. Skopje (Macedonia)45. Monaco (Principato di Monaco)44. Andorra (Andorra)43. Minsk (Bielorussia)42. Vaduz (Liechtenstein)41. Berna (Svizzera)40. Zagabria (Croazia)39. Belgrado (Serbia)38. La Valletta (Malta)37. Nicosia (Cipro)36. Limassol (Cipro)35. Bratislava (Slovacchia)34. Riga (Lettonia)33. Sofia (Bulgaria)32. Roma (Italia)31. Cracovia (Polonia)30. Lussemburgo (Lussemburgo)29. Bucarest ...

"Ora portiamo il Cambiamento a BruxellesPronti Manifesto e alleanze per un'Europa diversa Né destra sovranista né sinistra : cittadini al centro" : Dal bilancio del semestre alle priorità future, dai rapporti con la Lega a un'Europa dei cittadini "senza destra sovranità né sinistra": su Affaritaliani.it la prima intervista del vicepremier Luigi Di Maio dopo la manovra Segui su affaritaliani.it

Ultimo ritocco ai fondi pensione e reddito cittadinanza - l'accordo con l'Europa è dietro l'angolo : Resta massimo il riserbo sulla proposta italiana che avrebbe portato il ministero dell'Economia a sbilanciarsi sull' accordo "fatto" con la commissione Ue. Anche perch , spiegano fonti qualificate, ...

L'Europa chiede altre garanzie : pensioni di cittadinanza rinviate : Tutto sospeso in attesa di un accordo che dovrebbe arrivare ma ancora non c'è. A Roma la commissione Bilancio ieri non si è riunita visto che non c'è un testo con le...

La città dell'Europarlamento blindata e ferita : STRASBURGO - La città affollata, il 'tutto esaurito' degli hotel e i celeberrimi mercatini di Natale. Un'attrazione turistica certo, ma soprattutto un obiettivo facile per chiunque voglia colpire ...

Conte : 'I cittadini vogliono un'Europa più equa' : Sabato 9 dicembre ore 15.48 Manovra: Salvini, se Italia unita a Bruxelles saremmo una potenza 'Prima viene il Paese e poi la critica politica: ci si può dividere sulle leggi, ma se andassimo a ...

Lucca at Europa. Cittadini per andare oltre la crisi dell’Unione europea : L’Europa è un’opportunità ed esprime valori di democrazia irrinunciabili. È condividendo questo presupposto che un gruppo di Cittadini lucchesi, dai

Breda è la città più accessibile d’Europa - a Monteverde un premio speciale : Breda, città Olandese a sud di Amsterdam, ha vinto l’Access City Award, il premio che viene assegnato alle città dell’Unione Europea con più di 50mila abitanti che promuovono maggiori attività e progetti accessibili per i disabili. Monteverde, un piccolo comune in provincia di Avellino, ha vinto un premio speciale, insieme a Viborg in Danimarca, per l’accessibilità dei siti culturali. Milano aveva vinto il premio nel 2016. Il 2018 è l’anno ...

"Con l'Europa tratto io". E Conte rimanda reddito di cittadinanza e quota 100 : 'Con la commissione devo parlare io. Sono io il presidente del Consiglio. E non ho mai interrotto il dialogo'. Adesso Giuseppe Conte chiede silenzio ai vicepremier e in un colloquio con Repubblica si ...

Stress test. Di Maio in Europa difende il reddito di cittadinanza - in Italia è sotto botta per il nero e gli abusi di Pomigliano : Gli arrivano messaggi continui. Lui chiede aggiornamenti, a Bruxelles si sottopone alle domande dei giornalisti provando a sfoggiare un sorriso perché così gli è stato consigliato di fare. Ma il sorriso di Luigi Di Maio è tirato ed è chiaramente un effetto scenico. Chi lo conosce bene racconta che è molto provato, sta vivendo malissimo la vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre, sia dal punto di ...

Brexit : niente visti per i cittadini britannici che viaggiano in Europa - ma le regole potrebbero cambiare : La politica senza visti copre i 22 paesi membri dell'UE che sono membri dell'area Schengen e i quattro stati associati a Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Si applicherà anche a ...

[L'analisi] Togliere reddito di cittadinanza e riforma Fornero dalla manovra : questo chiederà l'Europa. E sarà scontro totale : L'economia Usa, pompata da Trump, rischia di surriscaldarsi e di far scattare aumenti dei tassi di interesse che gelerebbero la crescita globale. La Germania, dicono le previsioni ufficiali è in ...

Atene la città più innovativa d'Europa secondo la UE. Battute Danimarca - Svezia e Germania : Photo credit - depositphotos .com La capitale greca ultimamente ha dato moltissima importanza all'innovazione e al modo in cui essa può aiutare la comunità locale ad aprirsi al mondo e ai cambiamenti ...