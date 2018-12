Nainggolan e Inter ai ferri corti | è giallo sull' audio sulla sua volontà di tornare a Roma

Come gioca l’Inter di Spalletti (senza Nainggolan) : Una squadra che non è cambiata La continuità è una caratteristica importante per una squadra di calcio, soprattutto per chi ha un progetto di rinascita. Il fatto che l’Inter sia riuscita a mantenere ed integrare l’organico dello scorso anno è un sintomo di buona programmazione da parte di Suning, e di Spalletti. Solo che però i nerazzurri di questa stagione sono molto, molto simili a quelli dell’ultima edizione. Il punto è che ...

Inter - la moglie di Nainggolan : "Le minacce sono disgustose" : Periodo buio per Nainggolan. Il Ninja, mai in campo con continuità in avvio di stagione, è stato sospeso per motivi disciplinari e non prenderà parte alla partita di questa sera contro il Napoli. Ieri,...

Nainggolan-Inter - spunta un audio shock : “voglio tornare a Roma - sto a fa un macello” [VIDEO] : Raja Nainggolan sta facendo ammattire i tifosi dell’Inter, dopo l’esclusione dai convocati di Spalletti, arriva un audio che ha del clamoroso Nelle ultime ore, il caso Nainggolan sta accendendo le festività in casa Inter. Sul web sta infatti circolando una nota audio abbastanza eloquente, che sta facendo infuriare i supporters nerazzurri. Chiariamo, sembra essere davvero Nainggolan a parlare, ma la certezza che sia proprio il ...

Inter - Luciano Spalletti su Radja Nainggolan : "Spiace non averlo - ma..." : "Non ho imposto divieti, nei giocatori prevale la professionalità e il dovere, lo stare un po' attenti alla tentazione della classica tavola imbastita per le feste - ha spiegato il mister dell'Inter, Luciano Spalletti -. Ci vuole una prova di coraggio, ma abbiamo calciatori professionisti che sapra

Inter - si comincia a parlare di cessione per Nainggolan (RUMORS) : Continua a far discutere, in casa Inter, il caso Radja Nainggolan. Il centrocampista belga finora ha deluso le aspettative, fermandosi già durante il ritiro estivo ad Appiano Gentile per un problema muscolare che gli ha fatto saltare le prime due partite contro Sassuolo e Torino. L'esordio stagionale contro il Bologna con tanto di gol ha rappresentato solo una mera illusione per i tifosi, visto che il rendimento dell'ex giocatore della Roma è ...

Inter - Spalletti su Nainggolan : 'Le regole sono importanti quanto il pallone - ma non è fuori rosa' : Purtroppo all'Interno del gruppo devo prendere decisioni e far rispettare il regolamento ', le parole del tecnico nerazzurro a Sky Sport. ' Non è fuori rosa . A volte si cerca il colpevole, ma noi ...