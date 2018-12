Babbo Natale e la Befana | perché il carbone ai bambini monelli?

Trump chiede a bimba se crede “ancora” in Babbo Natale - lei risponde “Yes - Sir” : E’ diventata virale la telefonata natalizia tra una bambina di 7 anni, Collman Lloyd, e il presidente degli Stati Uniti: Trump le aveva chiesto se credesse ancora a Babbo Natale, e lei ha riposto che in “Santa” ci crede ancora. In un primo momento era stato riferito che Trump aveva parlato con un bambino di nome Coleman, chiedendogli appunto se credesse ancora in Babbo Natale e affermando che ciò, alla sua età, era ...

Il figlio di Melissa Satta con Babbo Natale - il commento di Boateng che distende gli animi [FOTO] : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono in crisi? Il commento del calciatore sotto il post della moglie cambia le carte in tavola Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbero in crisi di coppia. L’ex Velina e il calciatore del Sassuolo non si vedono più da tempo insieme, ma la sarda ha dissipato ogni dubbio su un definitivo addio con il ghanese, dichiarando: “finché avrò la fede al dito sarò sposata”. Sotto uno degli ...

A Lipari Babbo Natale arriva dal mare con la barca a remi : A Lipari Babbo Natale vien da mare: per la gioia dei più piccoli (e non solo) il popolare personaggio ha fatto la sua comparsa oggi nello splendido scenario di Marina Corta. E’ partito con una barca a remi da Porto delle Genti ed è sbarcato nel porticciolo davanti la Chiesetta delle Anime del Purgatorio accolto dai canti natalizi e da tanti bambini. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Cosma e ...

La vera storia di Babbo Natale : Le sue renne sfrecciano instancabili nella notte, lo portano in tutte le case del mondo, lui si cala giù per i camini, lascia giocattoli e dolci che realizzano i sogni di tutti e rendono il risveglio ...

Il presidente e il bambino - dibattito se è giusto credere a Babbo Natale : Dopo una giornata di tweet infuriati in cui Donald Trump non ha risparmiato nessuno, dalla Fed al suo ex segretario alla Difesa Jim Mattis, il presidente ha finalmente spiegato tanta veemenza. Non gli ...

Donald Trump - raptus di Natale in diretta col bimbo di 7 anni : "Babbo Natale? Ma dai" : "Sono tutto solo (povero me) alla Casa Bianca": Donald Trump si sfoga così di questo Natale che lo vede bloccato a Washington, lontano dal Sud. Lo shutdown che ha colpito gli Stati Uniti gli impedisce di partire per le vacanze in Florida, e per questo il presidente incolpa i Democratici in Parlament

Trump : «Povero me - sono solo». E attacca tutti : dalla Fed a Babbo Natale : Il presidente bloccato alla Casa Bianca dallo stallo sul bilancio twitta per ore. E al telefono con un bambino smonta l’unica fake news che non doveva smascherare