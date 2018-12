Salvini: "Reddito, a furbi nessun euro"

"Vogliamo davvero aiutare gli ultimi,i dimenticati,quelli che il lavoro non lo carcano neanche più a venti anni o cinquant'anni".Così il vicepremier Matteo Salvini sul Reddito di cittadinanza "Stiamo incrociando le banche dati ed i redditi per chi pensa di fare il furbo", aggiunge Salvini. Per quanto riguarda la contrattazione con le Regioni che hanno chiesto l'autonomia, Salvini assicura: entro metà gennaio la decisione finale dei ministri, entro metà febbraio la proposta finale del governo.(Di martedì 25 dicembre 2018)

