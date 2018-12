Il foro nel display di Samsung Galaxy S10 e S10+ dovrebbe offrire alcuni effetti di luce

Carcoforo maestro di sci a disposizione nelle feste di Natale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Carcoforo maestro di sci a ...

Auto contro un semaforo : morto un 19enne nel giorno del compleanno - feriti tre amici : Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte in un incidente stradale a Sanfrè, nel Cuneese. Altri tre giovani, gli amici che viaggiavano in Auto con lui, sono feriti in modo grave. A bordo della vettura ...

Auto contro semaforo nel Cuneese - muore un ragazzo : Un diciannovenne è morto nella notte in un incidente stradale a Sanfre', nel Cuneese. Viaggiava a bordo di un Auto con tre amici coetanei, tra cui due ragazze, rimasti feriti in modo grave. Secondo ...

Schianto contro semaforo nella notte a Sanfrè : morto 19enne di Bra - 3 giovani gravi : Intervento di 118 e vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte tra sabato 22 e domenica 23 dicembre a Sanfrè, in provincia di Cuneo. L'allarme è scattato poco dopo l'1,50. Tutte giovanissime le ...

Lenovo Z5s è ufficiale con Snapdragon 710 - ottimo prezzo ma niente foro nel display : A differenza di quanto avevano riportato diversi rumor nei giorni scorsi Lenovo Z5s, presentato ufficialmente oggi, non è dotato di un foro nel display. L'articolo Lenovo Z5s è ufficiale con Snapdragon 710, ottimo prezzo ma niente foro nel display proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente : il fratello di Honor View 20 con foro nel display e tripla fotocamera : ... flash LED fotocamera frontale 25MP batteria 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida lettore di impronte digitali, USB di tipo C Per ulteriori dettagli Autore darthnewsside Categoria Scienza e ...

Huawei Nova 4 è ufficiale - con foro nel display e Kirin 970 : Dopo settimane di rumor e speculazioni, Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente, con un foro nel display, HiSilicon Kirin 970 e Android 9 Pie. L'articolo Huawei Nova 4 è ufficiale, con foro nel display e Kirin 970 proviene da TuttoAndroid.

Passeggiata spaziale per gli astronauti russi : ispezione e riparazione del foro nella Soyuz : Attività extraveicolare (EVA) per gli astronauti russi Oleg Kononenko e Sergey Prokopiev, che per quasi 6 ore hanno cercato e poi ispezionato e riparato il micro foro rilevato nella Soyuz MS-09: ad agosto scorso aveva provocato la depressurizzazione della Stazione spaziale. I due astronauti hanno anche prelevato campioni dello speciale sigillante con cui era stato riparato il buco dall’interno e che verranno poi studiati a Terra per ...

Huawei Nova 4 passa dal TENAA e conferma il foro nel display : Huawei Nova 4 passa dal TENAA e conferma alcuni dei dettagli, foro nel display e tripla fotocamera compresi. La certificazione presso l'ente cinese anticipa di una settimana la presentazione ufficiale, prevista per il 17 dicembre. L'articolo Huawei Nova 4 passa dal TENAA e conferma il foro nel display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8s è ufficiale con foro nello schermo - Snapdragon 710 e fino a 8 GB di RAM : Samsung ha annunciato oggi in Cina il nuovo smartphone Galaxy A8s, con foro nel display, Snapdragon 710 e fino a 8 GB di RAM. L'articolo Samsung Galaxy A8s è ufficiale con foro nello schermo, Snapdragon 710 e fino a 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 si mostra in un nuovo render con tripla fotocamera e foro nello schermo : Nelle scorse ore è apparsa in Rete una nuova immagine rendering che potrebbe mostrarci il Samsung Galaxy S10 sia frontalmente che posteriormente L'articolo Samsung Galaxy S10 si mostra in un nuovo render con tripla fotocamera e foro nello schermo proviene da TuttoAndroid.

Il foro nel display è di tendenza : Honor View 20 arriverà il 22 gennaio : Honor View 20 sarà presentato il 22 gennaio a Parigi in un evento dedicato: l'immagine dell'invito lascia presagire la presenza di una fotocamera anteriore inserita in un foro del display. L'articolo Il foro nel display è di tendenza: Honor View 20 arriverà il 22 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Altre immagini per il presunto Huawei Nova 4 - con tripla fotocamera e foro nel display : Ecco il presunto Huawei Nova 4 in nuove immagini che mostrano la tripla fotocamera posteriore e il tanto chiacchierato foro nel display. Esclusa, a quanto, pare, la presenza di un sensore di impronte integrato nel display. L'articolo Altre immagini per il presunto Huawei Nova 4, con tripla fotocamera e foro nel display proviene da TuttoAndroid.

Roma - paura al tunnel del Traforo : piovono calcinacci dalla volta - è allarme : calcinacci e muffa. Ma anche rifiuti e manto stradale pericoloso. Destano preoccupazione le condizioni del Traforo Umberto I, principale via di accesso turistica a Piazza di Spagna, che, passando ...