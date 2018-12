Perché il Natale non è solo dei cristiani

Vigilia di Natale - Perché l'astinenza dalla carne è una bufala : Resta un'usanza culinaria quella di servire a tavola il pesce, ma non vige più nessun precetto canonico a supporto di questa tradizione ai fornelli. La svolta nella Chiesa con papa Paolo VI nel 1966

Perché Mamma - ho perso l’aereo è uno dei migliori film di Natale di sempre : È evidente che, per tutta una serie di ragioni – nostalgiche, tematiche, rituali – Vacanze di Natale e Una poltrona per due siano i due film di Natale per eccellenza degli ultimi 40 anni. Forse però a questa coppia sarebbe il caso di aggiungere anche Mamma, ho perso l’aereo (Home Alone in originale) film di Chris Columbus del 1990 che negli States rappresenta un culto assoluto (e i tipi di Google lo hanno capito perfettamente basando ...

AUGURI BUON NATALE 2018/ Video - Perché non farli con una canzone? Ecco quali sono le più gettonate : Frasi e AUGURI di BUON NATALE 2018: le citazioni e le poesie, qualche 'spunto' per non rimanere banali. Dio, il tetto, l'impero romano e G.K. Chesterton

Perché la famiglia di Kate Middleton non è mai stata invitata a Natale dalla Regina : Molto probabilmente quest'anno Kate e William romperanno la tradizioni di famiglia passando le vacanze come la Regina ha 'comandato' insieme all'odiata e fredda Meghan. Immaginiamo che atmosfera ci ...

Solstizio d’Inverno 2018 : ecco Perché veniva festeggiato nelle antiche culture e la relazione con il Natale : Il giorno del Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade il 21 dicembre, è la data in cui viviamo il giorno più breve e la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale: ossia il momento in cui il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole. La parola “Solstizio” deriva dal latino solstitium che significa “il sole si ferma”, e indica il momento in cui l’apparente movimento del percorso del sole sembra fermarsi brevemente. Ma non si ...

Perché lo stile Hygge è perfetto per le tue vacanze di Natale : Nel mondo frenetico in cui viviamo sentiamo sempre più spesso parlare di Hygge come uno stile di vita a cui aspirare per ritrovare calma e tempo per sé. In realtà il termine danese descrive semplicemente un’atmosfera di calore e relax, accogliente e piacevole. Perché allora non approfittare di queste vacanze natalizie per ritrovare o riscoprire il piacere della lentezza e per dedicarci alle nostre passioni? vacanze di ...

Babbo Natale - ecco a che età i bambini smettono di crederci e Perché : ... e quindi, che ben venga crederci un anno in più! LEGGI ANCHE > Credere a Babbo Natale fa bene ai bambini secondo la scienza E a voi, unimamme, è stato chiesto? Come avete risposto?

Smettere di credere a Babbo Natale - ecco quando avviene e Perché i bambini perdono fiducia negli adulti : La magia del Natale resta anche da adulti, ma prima o poi Smettere di credere a Babbo Natale è una tappa che vede protagonisti un po’ tutti i bambini. Nel momento in cui iniziano a crescere e iniziano a comprendere determinate cose, oltre che a mettere insieme pezzi di puzzle come le ‘prove’ disseminate in alcuni angoli della casa non proprio inaccessibili, il riconoscimento di alcune persone che interpretano Santa Claus, il ...

Il ministro Bussetti al Cittadino : «Ecco Perché chiedo alle scuole di dare pochi compiti per Natale» : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti risponde direttamente al Cittadino sulla richiesta di dare meno compiti agli studenti nelle vacanze di Natale: «Un periodo di riposo per stare in famiglia e ...

Perché cantare Gesù se lo possiamo sostituire con laggiù? L'inutile 'politicamente corretto' che si ripete ogni Natale : Quindi, Perché dar loro un motivo per alimentare la loro propaganda? Autore Angelo Zanotti Categoria Cronaca

Morto Antonio Megalizzi : Perché dobbiamo farci gli auguri di Natale più forte che mai : I terroristi sono infastiditi dalle renne, le stelle, le campanelle, le candele profumate alla cannella o all'arancia. I terroristi sono infastiditi dalla possibilità che sia possibile vivere felici, insieme. Chi ha il buio dentro non vede la luce. I terroristi sono infastiditi dalla cioccolata, dal vin brulé, dalle tazze e dalle tovaglie, le sciarpe e i guanti rossi e bianchi.Continua a leggere

Natale con Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci - ma nessun ritorno di fiamma : il perchè della scelta della showgirl : Elisabetta Gregoraci trascorrerà il Natale accanto a Flavio Briatore ad un anno dalla separazione, la decisione della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci dopo la separazione da Flavio Briatore, avvenuta circa un anno fa, ha deciso che trascorrerà il Natale accanto all’ex marito. nessun ritorno di fiamma per la showgirl calabrese, che al contrario è stata avvistata in più di un’occasione con Francesco Bettuzzi (VEDI QUI), ...

“Non compro regali di Natale ai miei figli”. Può permetterseli ma si rifiuta - ecco Perché : Questione regali di Natale. Una tradizione che non ha età, ma che è comprensibilmente molto amata e attesa con trepidazione dai bambini. Poco tempo fa era rimbalzata in rete la storia di un giovane papà inglese che, essendo in difficoltà economiche, pur di veder felici i figli aveva lanciato un appello online per riuscire a comprare i doni da mettere sotto l’albero. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, quella di chiedere soldi al ...

Natale - parla l'esperta : "Perché è un periodo nero per fare l'amore - i giorni da evitare" : Speriamo per voi che ne abbiate approfittato. Perché secondo la sessuologa Rosamaria Spina i giorni intorno all'Immacolata (8 dicembre) sono i più propizi di dicembre per il sesso. Lo ha detto, la Spina, a Radio Cusano Campus, spiegando il trend con l'inizio delle festività natalizie: "Gli addobbi,