Piazza Affari brinda all' accordo con l' Ue sulla Manovra

Spread in netto calo per l'intesa sulla Manovra. Corre anche Piazza Affari : MILANO - Ore 8.55. l'intesa a un passo sui conti pubblici raggiunta tra Italia e Commissione europea genera ottimismo sui mercati. Lo Spread in mattinata riparte in deciso caso, scendendo di quasi ...

Crolla il petrolio (-7%) e trascina i listini Ue. A Piazza Affari sbanda Azimut : Il listino Usa rialza la testa dopo la debolezza delle ultime settimane. Sale l'attesa per la decisione che domani prenderà la Fed sui tassi di interesse, anche dopo i nuovi attacchi di Trump. A Milano sale l'attesa per il giudizio di Bruxelles sulla manovra ...

Crolla il petrolio e trascina i listini Ue. A Piazza Affari sbanda Azimut : Il listino Usa rialza la testa dopo la debolezza delle ultime settimane. Sale l'attesa per la decisione che domani prenderà la Fed sui tassi di interesse, anche dopo i nuovi attacchi di Trump. A Milano sale l'attesa per il giudizio di Bruxelles sulla manovra ...

Crolla il petrolio e trascina i listini Ue. A Piazza Affari sbanda Azimut : Sono invece volate del 24,78% le Mondo Tv . Vendite sul dollaro, si rafforza euro . petrolio a picco Sul mercato valutario, l'euro si è rafforzato ancora nei confronti del biglietto verde nell'attesa ...

Piazza Affari sotto la parità con Azimut e petroliferi. FTSE MIB -0 - 26% : Ieri Mondo TV aveva annunciato la firma di un contratto di licenza con la finlandese Yleisradio OY per la trasmissione in Finlandia della seconda stagione di Robot Trains. , Simone Ferradini - www.

Borse negative. Perde smalto anche Piazza Affari : Finale negativo per le principali Borse europee. Si indebolisce anche Piazza Affari dopo un tentativo di recupero cercando di compensare il pessimismo che aveva penalizzato i mercati nell'ultimo ...

Piazza Affari limita le perdite in Europa. Attesa per discorso Powell : ... come auspicato, nel corso del 2019, alla luce dei recenti segnali di rallentamento dell'economia. Nel caso opposto, la stabilità dei mercati potrebbe venir meno con un ritorno alla volatilità, in un ...

Damiani senza scampo a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società che produce gioielli , che passa di mano in perdita del 3,10%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Aeffe : Brilla la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che passa di mano con un aumento del 3,42%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del ...

Piazza Affari in verde - bene industriali e lusso. FTSE MIB +0 - 15% : Ieri Mondo TV aveva annunciato la firma di un contratto di licenza con la finlandese Yleisradio OY per la trasmissione in Finlandia della seconda stagione di Robot Trains.

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Moncler : Grande giornata per l' azienda nota per i piumini , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,07%. L'andamento di Moncler nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : seduta euforica per Eurotech : seduta decisamente positiva per Eurotech , che tratta in rialzo del 2,74%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eurotech più pronunciata ...

Piazza Affari : exploit di De' Longhi : Rialzo per la big degli elettrodomestici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,45%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Gima TT : Ottima performance per Gima TT , che scambia in rialzo del 3,07%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend del leader ...