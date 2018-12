Antonino Cannavacciuolo a Blogo | Per MasterChef All Stars mi sono riscoperto

Gift Box Voiello : il regalo per gli amanti della cucina...e dello chef Antonino Cannavacciuolo : Voiello ha pensato a un'idea regalo per gli amanti del mangiare bene. Per la prima volta, tutta la bontà della pasta Voiello...

Hell's Kitchen Italia - quarta puntata : ospite Antonino Cannavacciuolo : Hell's Kitchen Italia 5 torna in onda a pochi giorni dalla sua ultima puntata per inaugurare la nuova collocazione del venerdì e per l'occasione Carlo Cracco ritrova Antonino Cannavacciuolo, già suo 'compare di scorribande' in MasterChef. Seguiremo, ovviamente, anche questa puntata live su TvBlog dalle 21.15 di oggi, venerdì 23 novembre 2018.prosegui la letturaHell's Kitchen Italia, quarta puntata: ospite Antonino Cannavacciuolo ...

Antonino Cannavacciuolo e gli altri chef-paperoni : ecco chi sono : Insieme alle nuove stelle Michelin, emergono i dati relativi agli chef che guadagnano di più nel Belpaese. Stando a un'infografica di Pambianco Strategie di Impresa, è 'Da Vittorio' a Bergamo ad aver ...

Antonino Cannavacciuolo - la foto dal passato : eccolo giovane e magro : Un grande, in tutti i sensi. Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più noti d’Italia: la sua stazza possente, insieme a un approccio molto spontaneo e diretto nei confronti delle persone con cui ha a che fare in TV, ne fanno sicuramente un personaggio unico nel mondo del food e dello spettacolo. A raccontare qualcosa di inedito del giudice di Masterchef ci ha pensato la moglie, Cinzia Primatesta, nata a Omegna, a nord del lago ...

Cinzia Primatesta - la moglie di Antonino Cannavacciuolo : "L'ho conosciuto magro. In televisione grazie a me" : Cinzia Primatesta, moglie dello chef e giudice di MasterChef Italia Antonino Cannavacciuolo, è stata raggiunta dai microfoni del Corriere della Sera per un'intervista sul rapporto col marito e il successo mediatico che ha travolto la sua famiglia.I due si sono conosciuti quando Antonino fu mandato dal padre cuoco a lavorare negli anni Novanta al ristorante della famiglia di Cinzia sul Lago d'Orta, in Piemonte. Il fidanzamento ufficiale ...

Antonino Cannavacciuolo - parla la moglie : “In televisione ce l’ho portato io. Quando l’ho conosciuto pesava 82 chili - è ingrassato per lo stress” : Per lei lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo è semplicemente “Tony”. Intervistata dal Corriere della Sera, Cinzia Primatesta, la moglie di Cannavacciuolo appunto, racconta come è iniziata la loro storia d’amore e di come sia stata lei ad incentivarlo ad andare in televisione. “Pensavo che la televisione ci avrebbe aiutato a crescere. Non siamo a Milano, a Orta San Giulio bisogna farsi conoscere – racconta ...