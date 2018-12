Un record l’instore di Laura Pausini a Milano con un bagno di folla in Piazza Duomo

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Un record l'instore di @LauraPausini a Milano con un bagno di folla in Piazza Duomo: tutti i video dell'evento https://t.… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Un record l'instore di @LauraPausini a Milano con un bagno di folla in Piazza Duomo: tutti i video dell'evento https://t.… - OptiMagazine : Un record l'instore di @LauraPausini a Milano con un bagno di folla in Piazza Duomo: tutti i video dell'evento… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)L'instore diè stato un successo. Non ci si poteva aspettare altrimenti dall'operazione Fatti sentire ancora, che a sorpresa ha portato l'artista di Solarolo a condurre il primo firma copie della sua lunga carriera. Il repack ha debuttato al primo posto della classifica Fimi a una settimana dal rilascio ed è stato protagonista dell'evento che è iniziato con un breve set acustico nel quale ha portato Frasi a metà, Il coraggio di andare e Non è detto, con il quale ha aperto la sua nuova era discografica culminata con la conquista del 4° Latin Grammy di carriera. Impossibile accontentare tutti i presenti, che erano veramente tantissimi, ma l'artista si è spesa per i suoi fan fino all'ultimo firmando le tante copie del magazine con CD e DVD che ha pensato per il secondo capitolo di Fatti sentire, rilasciato il 7 dicembre scorso. Da vera star il suo ...