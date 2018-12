Per l' attacco aereo della coalizione USA in un villaggio siriano uccise 17 persone

Manovra - Lega all’attacco dell’ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica Per togliere anche gli incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...

Saipem - in corso di ripristino oPeratività dopo attacco hacker : Saipem ha fornito un aggiornamento sull'attacco informatico che ha colpito alcuni server del società, annunciato lunedì 10 dicembre 2018. L'attacco, che ha colpito i server basati nel Middle East, ...

USA sospettano governo cinese Per attacco hacker contro Marriott - : Il New York Times riporta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si appresta a rendere presto pubbliche nuove accuse contro persone sospettate di attività di pirateria informatica su ...

Attacco Strasburgo - Salvini : "Arresto Per chi esulta online" : Casa mia e il mondo - aggiunge -sono aperti alle persone per bene. Chi porta violenza e distruzione non merita nessun tipo di compassione". "C'è una situazione di massima attenzione da nord a sud per ...

Calciomercato Milan - la nuova idea Per l’attacco porta a Batshuayi : Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con la ricerca di un centravanti per allungare la rosa: le ultime novità Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un centravanti, come rivelato da Leonardo nelle ultime ore. La pista Ibrahimovic si è definitivamente raffreddata, quella Quagliarella non sembra decollare. Dunque il ds del Milan si sta muovendo su un nuovo fronte, quello che porta a Batshuayi. Secondo ...

Calciomercato Fiorentina : Per l’attacco Corvino punta in Spagna : Il Calciomercato di riparazione è ormai alle porte, e mai come in questo momento alla Fiorentina qualche innesto serve come il pane.Sotto la lente di ingrandimento è finito il reparto avanzato, che fin qui ha messo assieme un numero davvero troppo esiguo di reti. Rendimenti al di sotto delle aspettative, specialmente del ‘tridente dei sogni’ estivi, Chiesa-Simeone-Pjaca.Delle difficoltà dell’argentino abbiamo già parlato, anche se la speranza ...

Il calciomercato oggi – Milan - mossa a sorpresa Per l’attacco : Il calciomercato oggi – Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Torino, prestazione non entusiasmante dei rossoneri, molto meglio i granata. Al termine della partita è arrivato l’annuncio da parte di Leonardo, l’attaccante Ibrahimovic non indosserà nuovamente la maglia del Milan, altra stagione con i Galaxy per lo svedese. Il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo obiettivo per il ruolo di ...

Il Milan ha una pazza idea Per l'attacco : a sorpresa spunta Quagliarella : Leonardo è stato chiaro: Zlatan Ibrahimovic non tornerà al Milan nel mercato di gennaio. Il dirigente brasiliano ha chiuso definitivamente la porta in faccia allo svedese e ha spento così i sogni dei ...

Calciomercato Milan - pazza idea Quagliarella Per l’attacco : Calciomercato Milan, Leonardo alla ricerca del profilo giusto per i rossoneri in vista della sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, dopo le rivelazioni di Leonardo nella giornata di ieri, emergono ulteriori novità in merito alle mosse rossonere per gennaio. Ibrahimovic non arriverà, ha dichiarato il ds Milanista, ma la società è al lavoro per l’acquisto di un centravanti da aggiungere alla rosa. Ebbene, secondo quanto ...

Uomini e Donne Oggi - Gemma piange Per via di Tina : Barbara e Valentina sotto attacco : Uomini e Donne Oggi, Gemma piange per colpa di Tina: Barbara, ValenTina e i baci della discordia Oggi, lunedì 10 dicembre 2018, andrà in onda su Canale 5 una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Al pubblico, come prima cosa, verrà mostrato uno sfogo di Gemma Galgani. La dama, dopo l’ultimo scontro con […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Gemma piange per via di Tina: Barbara e ValenTina sotto attacco proviene da Gossip e Tv.

Calciomercato Juventus - obiettivo Hazard Per un attacco stellare (RUMORS) : Grande entusiasmo in casa Juventus dopo la vittoria contro l'Inter che certifica lo status del club bianconero: una vera e propria super-potenza. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, è riuscita ad ottenere ben quarantatré punti su quarantacinque e sta letteralmente dominando il campionato italiano. La Juve di oggi ha tutte le potenzialità per riuscire a vincere anche la Champions League e nella prossima sessione estiva del ...

Cagliari-Roma LIVE - le scelte degli allenatori : Maran cambia in attacco - difesa titolare Per i giallorossi : Cagliari-Roma LIVE – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 in cui Joao Pedro arretra il suo raggio ...

Cagliari-Roma - le formazioni ufficiali : Maran rivoluziona l’attacco - conferme Per Di Francesco : Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. Maran arretra la posizione di Joao Pedro e schiera Farias accanto a ...

Milan-Ibrahimovic - i Galaxy passano al contrattacco : scelto l'uomo Per convincere lo svedese : E, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà proprio l'ex presidente del Club Deportivo Guadalajara a provare a mettere i bastoni tra le ruote al Milan . I Galaxy preparano la controffensiva per ...