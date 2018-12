I risparmi sull’immigrazione diventano un tesoretto per Salvini : L’articolo 57 del Ddl Bilancio presentato al Parlamento stabilisce che la razionalizzazione della spesa per i centri per l’immigrazione dovrà generare risparmi pari almeno a 400 milioni nel 2019, 550 milioni nel 2020 e 650 milioni nel 2021. Inoltre, il testo stabilisce che se i risparmi fossero più

Come risparmiare sull’affitto : Le stanze più piccole hanno bisogno di colori tenui e chiariTrasforma il freddo in caldoPanta reiMescola modelli e formePorta la natura dentro casaLa spesa per affittare una casa non è cosa marginale: in città Come Roma o Milano è difficile riuscire a spendere meno di 750 euro per un bilocale. Nonostante la crisi, i prezzi non calano mai di molto, ma risparmiare qualcosa si può: esistono specifiche detrazioni fiscali. E così, per gli studenti ...

I consigli di Zooa per risparmiare sulle assicurazioni auto : risparmiare sulle assicurazioni auto è un desiderio comune a tutti i possessori di autoveicoli. Il costo dell’assicurazione auto incide parecchio sul

"Chi vuol essere milionario" si trasferisce in Polonia per risparmiare sulla produzione : "Chi vuol essere milionario" si trasferisce in Polonia. Gerry scotti, con lo staff di produzione italiana di uno dei format televisivi più famosi al mondo va in trasferta a Varsavia. L'occasione sono i 20 anni di vita del quiz televisivo, i motivi sono l'ottimizzazione dei costi di produzione.Come riportato da Il Corriere della Sera, Canale 5 ha deciso di registrare in Polonia le 4 puntate speciali di "Chi vuol essere milionario", ...

risparmiare sulla spesa è possibile : il caso SixthContinent : Il potere d'acquisto della maggior parte della popolazione del nostro Paese da ormai molti anni è ampiamente diminuito e, quindi, sempre più italiani usano lo strumento della Rete per provare a Risparmiare sia per le spese giornaliere che per quelle straordinarie. Nel caso di queste ultime ci sono piattaforme che promettono mirabolanti sconti, anche di più di un terzo rispetto al prezzo di listino, su prodotti appena usciti, come ad esempio gli ...

Sanità - 13 milioni di italiani risparmiano sulle visite mediche. Oltre 530mila i poveri che non possono permettersi cure : Sono 539mila i poveri in Italia che nel 2018 non si sono potuti permettere le cure mediche e i farmaci di cui avevano bisogno. Oltre 13 milioni, invece, le persone costrette a risparmiare sulle visite e gli accertamenti. Ad affermarlo è il rapporto dell’ultimo anno “Donare per curare: povertà sanitaria e donazione farmaci”, promosso dalla Fondazione banco farmaceutico onlus e BFResearch e redatto con il contributo della ...

Mattarella sulla manovra. Dialogo con l'Europa e occhio ai risparmi degli italiani : Riteniamo che la tutela dei conti pubblici possa essere conciliata con una politica economica che non assecondi i rischi di recessione che gravano sull'economia globale". Queste le parole del premier ...

Ignazio Visco lancia l'allarme sullo spread : 'I risparmi degli italiani sono in pericolo' : L'economia non è fatta solo di numeri. Lo stanno imparando, in questi giorni, gli italiani che seguono con apprensione le dispute relative alla manovra finanziaria. Da una parte c’è il Governo che non teme di innalzare il deficit per finanziare le proprie misure sociali. Dall'altra ci sono l’Europa che tiene al fatto che l’Italia debba rispettare i parametri imposti dalle convenzioni ed anche alcuni esperti di economia che non vedono di buon ...

Riscaldamento - come risparmiare sulla bolletta : Maltempo in arrivo per l'inizio di novembre. L' autunno - dopo un ottobre che ha sorpreso con le sue temperature anche sopra i 20 gradi - comincia a rifarsi con gli interessi e sembra non essere ...

Inps - tutti i trucchi per risparmiare sulle prestazioni : ecco i precedenti bloccati da Ordine Medici e dal Garante Privacy : Mentre ancora si discute dei premi ai Medici che tagliano le prestazioni, spuntano i precedenti dell’Inps: altri tentativi compiuti negli ultimi anni per legare la produttività del personale medico alla riduzione delle prestazioni (e dei costi) per l’ente stesso, il più delle volte naufragati. A ricordarne uno piuttosto ingombrante è il presidente dell’Ordine dei Medici di Milano Roberto Carlo Rossi, tra i primi a salire sulle barricate ...

Ferruccio De Bortoli : 'L'Italia sovranista dovrà sacrificare i risparmiatori sull'altare del debito' : Il declassamento di Moody's è la logica conseguenza della manovra di questo esecutivo che promette la crescita da un lato e 'offre al mondo il triste spettacolo di questi giorni' dall'altro. Secondo Ferruccio De Bortoli gli analisti 'non hanno torto nell'averci declassato'. Le agenzie di rating , spiega nel suo editoriale sul ...

Tagli ai Ministeri? Le reazioni dei dipendenti : 'Non cercate di risparmiare sulla nostra pelle' : Il governo è alla ricerca dei soldi per far quadrare i conti della manovra e secondo le previsioni una parte delle risolse sarebbe prevista dal Taglio ai Ministeri , in particolare a quelli della ...