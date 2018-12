Meteo domani | perturbazione in serata | attese piogge e rovesci

Meteo Protezione Civile domani : maltempo al Sud Italia con piogge e temporali : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità che si concentreranno in particolar modo sul Sud Italia. Tempo stabile al Centro-Nord. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : ancora maltempo - specie al centro-sud : La giornata di domani sarà caratterizzata ancora dalla presenza di molte nubi e precipitazioni sull'Italia. Attese anche nevicate fino a quote medie fra Romagna e Marche. Ecco il bollettino della...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità gialla per neve e vento : Masse d’aria fredda di origine continentale continuano ad affluire sulla Toscana favorendo deboli nevicate fino a bassa quota in Appennino. Da nord-est atteso l’arrivo di venti di Grecale da moderati a forti. Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per neve e vento valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 14 dicembre, per la neve, mentre per il vento il codice ...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 14 dicembre - : Un nuovo peggioramento è atteso venerdì sulle regioni centrali con nevicate a bassa quota. Ma l'inverno deve mostrare ancora il suo aspetto più crudo: da domenica ulteriore calo termico e nevicate ...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 14 dicembre : Meteo, le previsioni di domani venerdì 14 dicembre Un nuovo peggioramento è atteso venerdì sulle regioni centrali con nevicate a bassa quota. Ma l’inverno deve mostrare ancora il suo aspetto più crudo: da domenica ulteriore calo termico e nevicate fino in pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna LE ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 13 dicembre - : Il freddo sta dilagando in modo deciso su tutto il Centro Nord. giovedì una perturbazione di origine atlantica porterà le prime nevicate a bassa quota e, occasionalmente, fino in pianura. Venerdì è ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 13 dicembre : Meteo, le previsioni di domani giovedì 13 dicembre Il freddo sta dilagando in modo deciso su tutto il Centro Nord. giovedì una perturbazione di origine atlantica porterà le prime nevicate a bassa quota e, occasionalmente, fino in pianura. Venerdì è atteso un ulteriore peggioramento con gelo e neve in ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo generalmente stabile - ma con peggioramento serale : La giornata di domani trascorrerà all'insegna del tempo stabile, salvo precipitazioni in arrivo sui settori occidentali nelle ultime ore del giorno. Ecco il bollettino Meteo dettagliato della...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 12 dicembre : Meteo, le previsioni di domani mercoledì 12 dicembre Temperature in ulteriore calo e freddo fino a venerdì. Ci attendono tre giorni di vero inverno con gelate in pianura e neve a quote basse. Allerta gialla per neve in Toscana, calo termico fino a 10 gradi LE previsioni Parole chiave: ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per neve da domani sera : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per neve valida dalle 18 fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 12 dicembre, nelle zone settentrionali delle province di Firenze, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato. Dalla sera di domani è in arrivo in Toscana un graduale peggioramento con possibili isolati temporali sulle isole dell’Arcipelago e lungo la costa maremmana e ...

Previsioni Meteo - è arrivato il primo freddo di Dicembre : assaggio d’Inverno - domani temperature in ulteriore calo [MAPPE] : 1/15 ...

Meteo Protezione Civile domani : freddo ma generalmente stabile : Nel corso di domani avremo condizioni Meteo generalmente stabili sulla penisola. Locali rovesci potranno interessare ancora il basso versante Adriatico (Puglia). Ecco il bollettino Meteo della...

Meteo - le previsioni di domani martedì 10 dicembre - : Stop al caldo e al vento. Da martedì calo delle temperature e avvio della prima ondata di freddo del mese di dicembre. Il picco del gelo atteso tra giovedì e venerdì con termometri sotto lo zero e ...

Meteo - le previsioni di domani martedì 10 dicembre : Meteo, le previsioni di domani martedì 10 dicembre Stop al caldo e al vento. Da martedì calo delle temperature e avvio della prima ondata di freddo del mese di dicembre. Il picco del gelo atteso tra giovedì e venerdì con termometri sotto lo zero e possibile neve fino in pianura Parole chiave: ...