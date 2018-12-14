Roma | via ai saldi dal 5 gennaio | sei settimane di occasioni

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Prezzi dei biglietti per Riki in tour nel 2020 - a Milano e Roma : al via la prevendita su TicketOne : Al via la prevendita dei biglietti per Riki in tour nel 2020. Riccardo Marcuzzo sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel mese di febbraio del 2020. Ad annunciare i concerti con più di un anno di anticipo è stato lo stesso Riki attraverso un post sui social, negli scorsi giorni. Da oggi parte invece la prevendita dei biglietti per assistere ai due eventi. Il 22 febbraio 2020 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA RomaNINA IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA VIA RomaNINA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA SULLA A91 Roma FIUMICINO, ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA IN ESTERNA, CODE PER INCIDENTE IN FASE DI RISOLUZIONE TRA LA PONTINA E LA VIA APPIA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA TRA IL BIVIO DELLA A1 CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA, CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA Roma L’AQUILA E PIU’ AVANTI TRA LA LAURENTINA E LA MAGLIANA IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, CODE A TRATTI DA LA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA , PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA E DI NUOVO IN FILA FINO ALLA VIA DEL MARE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA, RALLENTAMENTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA MAGLIANA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA ,RALLENTAMENTI FINO ALLA PRENESTINA E DA QUI DI NUOVO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E COLLATINA CODE TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA APPIA E DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI E TRA PRENESTINA E NOMENTANA TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma TERAMO, SI PROCEDE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E APPIA, IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI TRA ...
Roma | via ai saldi dal 5 gennaio | sei settimane di occasioni
La stagione delle grandi stagioni è alle porte, a Roma e in tutta la regione. 'Avvio il sabato 5 gennaio 2019 ...
Roma, via ai saldi dal 5 gennaio: sei settimane di occasioni (Di venerdì 14 dicembre 2018) La stagione delle grandi stagioni è alle porte, a Roma e in tutta la regione. 'Avvio il sabato 5 gennaio 2019 per i saldi invernali nel Lazio. La data è quella prevista dalla normativa regionale, in ...
ilmessaggero
emergenzavvf : #Roma #13dic 15:00, #vigilidelfuoco al lavoro con i georadar per verificare la stabilità strutturale della discaric… - MinisteroDifesa : #13dicembre L'intervista del @Corriere al Ministro della Difesa @Eli_Trenta: «Così cambierò le missioni militari» - emergenzavvf : #Roma #12dic #20:30, continua il lavoro di squadre ordinarie, dei nuclei #NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiolog… -
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