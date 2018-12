X Factor 12 | in una finale a ritmo di rap trionfa Anastasio vincitore annunciato 

Anastasio è il vincitore di X Factor 12 - Naomi e Luna sul podio : Anastasio è il vincitore di X Factor 12. Dopo le eliminazioni dei BowLand nella prima manche e di Luna Melis nella seconda, si sono contesi la finalissima Anastasio e Naomi, rispettivamente nella squadre di Mara Maionchi e di Fedez. Il primo ad esibirsi è stato Anastasio con il suo inedito “La fine del mondo”, un brano che ha debuttato primo in classifica FIMI, ha già superato i 6 milioni di visualizzazioni e ha conquistato in pochissimi ...

Nessuna come Mara. Il look a X Factor è strepitoso : Strepitosa, travolgente, incredibilmente unica: la vera regina di X Factor è Mara Maionchi. Lo dimostra, ancora una volta, nella finale dello show, dove fra esibizioni, ospiti e sorprese, a dominare la scena è il suo carattere grintoso e un look semplicemente fantastico. A 77 anni la discografica bolognese sa perfettamente come sorprendere il pubblico e al Mediolanum Forum di Assago sfoggia un outfit super rock in barba all’età (che non ...

X Factor 2018 Luna Melis : tutte le esibizioni della Finale VIDEO : La Finale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 13 dicembre. Tra i talenti in gara nell’ottava e ultima puntata della gara dal vivo si è esibita Luna Melis della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco le sue esibizioni e i brani che ha eseguito. RIASSUNTO della Finale X Factor 2018 Luna Melis in Finale Anche quest’anno siamo giunti all’ultimo appuntamento con ...

Diretta X-Factor : tra Anastasio - Luna - Bowland e Naomi il 12° vincitore : Stasera ultimo appuntamento con la dodicesima edizione di X-Factor. Il talent show condotto da Alessandro Cattelan arriva alla tanto attesa finale, che anche quest’anno si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Serata che vedrà come principali protagonisti i quattro finalisti di questa edizione: Naomi per gli Over capitanati da Fedez, il rapper Anastasio per gli Under Uomini di Mara Maionchi, la band persiana dei Bowland con a capo ...

X Factor 2018 : Chi vincerà tra Anastasio - Luna - Naomi e i Bowland? : Luna è la più piccola del gruppo, ha 16 anni, vive a Uta, Cagliari,, frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico e da sempre coltiva il sogno di sfondare nel mondo della musica, sogno che condivide ...

Carlotta Ferlito fa una sorpresa a Martina Attili : l’incontro tra la ginnasta e la cantante di X Factor [VIDEO] : Martina Attili, eliminata dall’ultima puntata di X Factor, ha incontrato uno dei suoi idoli sportivi: la cantante a tu per tu con Carlotta Ferlito Carlotta Ferlito si è recata ad una delle prime esibizioni di Martina Attili, dopo l’eliminazione della cantante da X Factor. La ginnasta ha stupito la giovane artista presenziando all’evento. Uno degli idoli sportivi di Martina infatti è proprio la Ferlito, che prima ha ...

X Factor 2018 : la semifinale fa fuori Martina Attili e Leo Gassman. Finalisti i BowLand - Anastasio - Naomi e Luna : Martina Attili - semifinale X Factor 2018 E’ tempo di semifinale per X Factor 2018. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.15: In un filmato, giudici e concorrenti si spendono a favore della salvaguardia ...

ANASTASIO/ Video esibizione - una spanna sopra tutti : "Il suo carisma li penalizza" - X Factor - - IlSussidiario.net : ANASTASIO si prepara al settimo live di X Factor dove interpreterà 'Clint Eastwood' dei Gorillaz e di 'La porta dello spavento supremo' di Franco Battiato.