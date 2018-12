Prodi | frecciata a Renzi | ' Decida se stare dentro o fuori il Pd'

Blastingnews

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Romanoè una delle figure che traghettò l'Italia verso la moneta unica. Definirlo europeista convinto, da ex presidente della Commissione europea, potrebbe risultare pleonastico. Nel corso di un intervento telefonico andato in onda su Radio 24 nel corso della trasmissione Mattino 24, ha avuto modo di puntualizzare il proprio pensiero su vari aspetti. Il futuro del Pd, in primis, ma anche e soprattutto il ricordo del fatto che l'unico Presidente del Consiglio a rimuovere "sciaguratamente" la bandiera dell'Europa dalle proprie spalle fu proprio l'ex Sindaco di Firenze.attende di conoscere i programmi dei candidati alle primarie del Pd, in riferimento al momento difficile vissuto dal Partito Democratico, ha detto di non essere preoccupato dal numero dei candidati alla segreteria, ma della necessità di idee grandi per il futuro dei giovani e i problemi ...