I pompieri Francesi si schierano contro la polizia

essere-informati

: RT @CesareSacchetti: I pompieri francesi cantano la Marsigliese schierati contro la polizia. I gilet gialli sono molto di più di un movimen… - Toniapatty : RT @CesareSacchetti: I pompieri francesi cantano la Marsigliese schierati contro la polizia. I gilet gialli sono molto di più di un movimen… - Gabriel54258751 : RT @CesareSacchetti: I pompieri francesi cantano la Marsigliese schierati contro la polizia. I gilet gialli sono molto di più di un movimen… - thewaterflea : RT @CesareSacchetti: I pompieri francesi cantano la Marsigliese schierati contro la polizia. I gilet gialli sono molto di più di un movimen… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Isila. Si Tratta di una guerra silenziosalae i vigili del fuoco e il popolo che è in pieno svolgimento Icantano la Marsigliese schieratila. I gilet gialli sono molto di più di un movimento politico. E’ la Francia intera unita. Dai contadini ai piccoli imprenditori. Dai disoccupati agli operai. Un Paese intero èMacron. Come al solito, i politici minimizzano il problema. Il governo non considera la causa e l’effetto domino che sta avendo, non solo su tutta La Francia, ma anche nelL'articolo Isila. proviene da Essere-Informati.it.