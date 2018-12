Come affrontare l' obbligo della fatturazione elettronica

Come affrontare un amore imprevisto (se sei già impegnata) : “Perché mi è successo?” “Che cosa manca nella mia coppia?”“Amo ancora il mio compagno?” “Questo nuovo amore sarà proprio… amore?"“Amo lui o ciò che mi dà?”“Lo aspettavo da sempre?”“Potrebbe esistere con quest’uomo un nuovo progetto di vita?”“Sarei davvero pronta a cambiare la mia esistenza?”“Come vedo la mia vita con lui?”“È giusto confessarlo al mio attuale compagno?"Non lo avresti mai detto, eppure ti è successo. Hai perso la testa per un ...

Cosa occorre sapere sull’eutanasia degli animali d’affezione : cosa fare e Come affrontare il delicato momento : Ci sono incontri che ti cambiano la vita, come quelli con gli amici a quattrozampe. Vivere con un animale domestico, anche secondo la scienza, migliora la vita, fa bene alla salute e all’umore. Per questo spesso i legami che si intensificano diventano talmente solidi da generare rapporti unici, insostituibili. In questi casi subire la perdita del proprio animale si trasforma in un lutto devastante, pari a quello per un familiare. Prepararsi ...

Napoli - Ancelotti : "Chievo ora difficile da affrontare. Milik? Mi ha soddisfatto Come tutti" : 'Questa è un'opportunità per restare competitivi nella seconda parte della stagione: dobbiamo cercare di accorciare la distanza dalla prima della classe e passare il turno di Champions'. Ancelotti ...

Giulianova - incontro con il prof. Trabucchi su Come affrontare l'avanzare dell'età : ... veronese tra i massimi luminari in tema di demenze, nonchè docente ordinario dell'Università di Roma Tor Vergata e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, ovvero la scienza che si ...

Intelligenza artificiale. Come affrontare la sfida del nuovo secolo : ... Big Data e Piattaforme digitali: la necessità di un controllo globale' organizzata venerdì mattina presso il Centro russo di scienza e cultura nell'ambito dell'ultima edizione del Festival della ...

Come imparare ad affrontare le discussioni scomode sul posto di lavoro : Focalizzare bene l'obiettivoL'arte dell'ascoltoLa scelta di linguaggio e tono di voce è crucialeSe l'interlocutore ci attaccaUn pizzico di empatiadiscussioni all’orizzonte in ufficio? Capita a molti di voler cercare di evitarle ad ogni costo. Il quadretto classico: c’è una questione spinosa che dovremmo affrontare sul posto di lavoro e continuiamo a ignorarla, posticipando il momento della verità e, soprattutto, del confronto con ...

Come svegliarsi e affrontare la giornata in bellezza con lo Yoga : risaputo che gli effetti dello Yoga sul benessere psicofisico possono essere davvero molteplici, al punto che la scienza continua a indagarne i meccanismi con l'obiettivo di scoprire vantaggi sempre nuovi per la salute. Di certo, quest'antica disciplina rappresenta un eccellente toccasana da praticare al mattino ...