Auto | Bottas pronto per una sfida elettrizzante | parteciperà all’Artic Lapland Rally

(Di martedì 11 dicembre 2018) Il pilota della Mercedesalla prima tappa del FinnishChampionship 2019, prevista dal 24 al 26 gennaio Nuovaper Valtteri, il pilota finlandese infatti ha deciso di partecipare all’Artic, prima tappa del Campionato finlandese 2019.photo4/LapresseIl driver di Nastola guiderà una Ford Fiesta RS WRC preparata dal team M-Sport, avendo come navigatore il due volte campione del Mondo Timo Rautiainen.scenderà dunque in strada dal 24 al 26 gennaio, prima di concentrarsi poi sulla nuova stagione di Formula 1: “questa per me è un’opportunità unica per cimentarmi nel mondo deie vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa mia partecipazione” le parole di. “E’ un territorio totalmente nuovo per me e non ho alcuna esperienza al volante di una vettura WRC. Io ...