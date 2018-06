I nomi in codice di Magnini per il doping | Vediamoci in autostrada Portami i

huffingtonpost

(Di giovedì 14 giugno 2018) Il ritiro risale ormai allo scorso dicembre. Ma alcune intercettazioni ascoltate dalla procura nazionale antigettano ombra sulla sua incredibile carriera. Telefonate in cui l'ex nuotatore Filippo, stando a quanto riportato da La Stampa, ordina le sostanze dopanti:"Prodotti che lui definisce conincome "funghi", "schede", "esercizi alla spalla", ma anche frasi più esplicite come "non vedo l'ora di provare la nuova integrazione" o "più cose possibili dei prodotti nuovi"Conversazioni che non bastano per giustificare un'indagine penale da parte della procura di Pesaro, ma che sono più che sufficienti per far chiedere alla giustizia sportiva una squalifica di 8 anni per l'ex campione del mondo dei 100 stile libero, e 4 anni per il compagno di nazionale Michele Santucci, cheavrebbe aiutato a doparsi. Al centro della ...