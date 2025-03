Iltempo.it - "Stasi non è colpevole". Le frasi choc da un protagonista della vicenda: cosa non torna

Leggi su Iltempo.it

Anche l'avvocato di Andrea Sempio, nuovamente indagato per il delitto di Garlasco in cui ha perso la vita Chiara Poggi, ha dubbi sulla condanna di Alberto. «Ben vengano accertamenti e indagini a 360 gradi, sarebbe ora, speriamo che trovino chi veramente ha ucciso Chiara Poggi. Lo dico nonostante il mio ruolo che rivesto adesso e che risale al 2016. Ma l'omicidio efferato è del 2007 e mi ero già fatto un'idea. Ci sono stati 5 processi, è stato giudicato molto male, anche la condanna a 16 anni non convince, non è soddisfattiva anche per l'entitàpena, per un crimine così efferato», le parole a La Nazione di Massimo Lovati, difensore di Sempio. «Spero che trovino il vero– dice ancora l'avvocato Lovati – che non è assolutamente Andrea Sempio, ma che non è neanche Alberto, per quella che è la mia opinione personale.