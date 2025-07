vignola pallavolo femminile

Hanno sfiorato il sogno, dimostrando passione e determinazione in ogni punto giocato. Le ragazze Under 13F della "L.A. Muratori Volley" di Vignola hanno portato a casa un risultato che vale più di una medaglia: l’orgoglio di aver rappresentato con onore l’Emilia-Romagna nei campionati italiani CSI a Cesenatico. La loro avventura si conclude con un risultato di rilievo, lasciando il segno e ispirando future generazioni di atlete.

È mancato di un soffio il gradino più alto del podio, ma escono comunque a testa altissima le ragazze Under 13F della "L.A. Muratori Volley" di Vignola, che dal 2 al 6 luglio scorsi sono state impegnate nei campionati italiani di categoria CSI svoltisi a Cesenatico, sulla riviera romagnola. La vittoria finale è andata infatti alla squadra rappresentativa del Veneto, ma le Muratori – che nell’occasione rappresentavano l’Emilia-Romagna – sono arrivate passo dopo passo a conquistarsi il diritto di giocarsi la finalissima. "Non è stata la partita che volevamo – spiegano dallo staff delle Under 13 delle Muratori - né quella che sappiamo di poter giocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it