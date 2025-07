Xhaka Juve si scalda il nome per il centrocampo! Pronte due cessioni per fare spazio allo svizzero | le cifre e tutti i dettagli del possibile colpo

La Juventus accelera sul fronte centrocampo, puntando tutto su Granit Xhaka per rinforzare la mediana. Mentre si delineano le cessioni di due giocatori chiave, lo svizzero si avvicina con insistenza, portando entusiasmo e aspettative tra i tifosi bianconeri. Con trattative in corso e dettagli ancora da definire, il prossimo colpo potrebbe rivoluzionare il volto della squadra. Ma quali sono i numeri e le strategie dietro questa operazione?

Xhaka Juve, si scalda il nome per il centrocampo: tutti gli ultimi aggiornamenti sul calciatore che piace ai bianconeri. Il mercato Juve è al lavoro per completare il proprio centrocampo, con alcuni movimenti in vista giĂ decisi e altre trattative in corso. Come riferito dal Corriere di Torino, il futuro di Douglas Luiz in bianconero sembra essere ormai ai titoli di coda. La sua cessione è solo una questione di tempo, a patto che arrivi un’offerta che soddisfi sia il giocatore che la dirigenza bianconera. Per l’ex Aston Villa, il club chiede circa 30-35 milioni di euro. La Juventus, infatti, ha bisogno di trovare acquirenti che possano garantirgli un investimento economico importante per poter reinvestire al meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com