Calciomercato Milan nel ‘casting’ per l’attaccante rispunta Jackson

Il calciomercato del Milan si infiamma con il ritorno di Nicolas Jackson tra i nomi più caldi per rinforzare l’attacco rossonero. Tra Victor Boniface e Dušan Vlahovic, la suggestione di un colpo a sorpresa come Jackson si fa sempre più concreta, alimentando l’attesa dei tifosi. La corsa al bomber ideale è aperta: chi sarà il prossimo a vestire il rossonero? La risposta potrebbe arrivare presto.

Tra Victor Boniface e Dušan Vlahovi? riemerge anche il nome di Nicolas Jackson come obiettivo di calciomercato del Milan per il suo attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nel ‘casting’ per l’attaccante rispunta Jackson

