Lazza a San Siro regala una Birkin a sua madre | mantiene la promessa del brano Re Mida

Lazza sorprende ancora: a San Siro, durante il suo concerto, ha mantenuto la promessa fatta nel brano "Re Mida". Con un gesto emozionante, ha regalato a sua madre una Birkin, la celebre borsa di lusso, sul palco di fronte a migliaia di fan. Un momento che ha conquistato tutti, dimostrando che i sogni si possono realizzare. Continua a leggere per scoprire come un’ode al legame familiare si sia trasformata in un gesto indimenticabile.

"Mamma ti regalerò una Birkin" canta Lazza nel brano "Re Mida". E ha mantenuto la promessa, consegnandole la preziosa borsa direttamente sul palco di San Siro.

Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato” - Lazza conquista il cuore di San Siro, un palco epico per un debutto memorabile. Con 40 musicisti e ospiti d’eccezione, l’artista si inserisce nella storia del grande stadio, portando in scena “Locura Jam + Opera” e sfidando se stesso tra emozioni e spettacolo.

