Il 55% dei maturandi non ha ancora deciso cosa fare dopo il diploma | emergenza orientamento

L’incertezza sul futuro colpisce ancora molti studenti italiani: secondo un’indagine di Studenti.it, il 55% dei maturandi non ha ancora deciso cosa fare dopo il diploma. Questa emergenza orientamento mette in evidenza la necessità di supporto e strumenti efficaci per aiutare i giovani a scegliere il percorso più adatto alle loro passioni e capacità. È ora di investire in un orientamento scolastico di qualità, perché il futuro si costruisce con le giuste decisioni oggi.

Un'indagine realizzata da Studenti.it ha messo in luce che il 55% degli studenti italiani prossimi alla maturità non ha ancora individuato con chiarezza quale percorso intraprendere al termine del ciclo scolastico. Una percentuale più ridotta, pari al 20%, afferma di avere già una decisione consolidata in merito al proprio futuro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quasi un maturando su due è indeciso su cosa farà dopo il diploma - Il 46% degli studenti aspetta la fine degli esami, mentre c'è chi addirittura rinvia ogni decisione a settembre (17%). Lo riporta ilsole24ore.com