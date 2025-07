Pronostico Sabalenka-Anisimova | contro l’ex bestia nera si prende la finale

Sabalenka-Anisimova si prepara a infiammare le semifinali di Wimbledon, un match che promette emozioni e sorprese. La numero uno del mondo, dopo aver superato una dura prova contro Siegemund, affronta la giovane e talentuosa Anisimova in una sfida decisiva. Chi emergerà vittorioso? Scopri statistiche, orario, dove vederla e il nostro pronostico per questa battaglia tra due stelle del tennis internazionale.

Sabalenka-Anisimova è una partita valida per le semifinali di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Se l'è vista brutta Sabalenka contro la tedesca Siegemund nei quarti di finale. La tennista russa, numero uno della classifica Mondiale, dopo aver perso il primo set – 6-4 – è riuscita nella rimonta. Una cattiveria agonistica che prima del match di qualche giorno fa, soprattutto per il cammino abbastanza semplice, che non si era mai vista prima. Forse aveva bisogno anche di una scossa del genere.

In questa notizia si parla di: sabalenka - pronostico - finale - anisimova

