Quando l' amore è Too Much

Quando l’amore diventa troppo, nasce una commedia irresistibile tra ironia e romanticismo pronta a conquistare il pubblico femminile quest’estate. "Too Much", disponibile da oggi su Netflix, ci presenta Jessica, interpretata brillantemente da Megan Stalter, vincitrice di un Emmy. Questa serie racconta la storia di una newyorkese trentenne alla scoperta di sé stessa, tra risate e momenti di riflessione: un vero inno all’amore, alle sfide e alle emozioni.

In arrivo una commedia tra l'ironico e il romantico che potrebbe essere di molta compagnia per il pubblico femminile durante l'estate. Si tratta di Too Much in uscita oggi su Netflix. Al centro di questa serie per ragazze c'è Jessica, interpretata da Megan Stalter (ha vinto un Emmy con Hacks). Si tratta di una newyorkese, trentenne e stacanovista, che sta faticosamente cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. A mandarla in frantumi la fine di una lunga e significativa relazione. Così la Grande mela, ormai, le ricorda solo fallimenti, l'unica via d'uscita le sembra essere quella di andarsene a gambe levate.

