Inaugurata la sede della Guardia medica a Santa Teresa e proseguono i lavori della Casa di comunità FOTO

Una nuova era di assistenza sanitaria prende vita a Spoltore con l’inaugurazione della moderna sede della Guardia medica in via Lago di Garda 2. Questa struttura all’avanguardia sostituisce quella di Caprara, segnando un importante passo avanti nel progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari locali. Con l’obiettivo di garantire cure più rapide ed efficienti, i cittadini possono ora contare su un presidio ancora più vicino e funzionale. Un investimento che promette di migliorare la salute di tutta la comunità.

