basket serie b interregionale

La Pallacanestro Jesi fa il suo grande ritorno con un doppio colpo targato futuro: Lorenzo Deri e Mattia Castellino, due talentuosi under 23, indossano le maglie da titolari, portando freschezza e entusiasmo in campo. Dopo Mario Mancini, è giunto il momento di una nuova generazione che promette di lasciare il segno nella Serie B interregionale. E l’attesa del terzo annuncio si fa sempre più emozionante...

1 (Lorenzo Deri). 2 (Mattia Castellino). 3. stella! Doppio colpo - in attesa del terzo, annunciato a strettissimo giro di posta - della Pallacanestro Jesi che consegna a due giovanissimi le maglie, le prime dopo quella di Mario Mancini, da titolare. Regia della squadra affidata a Lorenzo Deri, playmaker classe 2001 scuola Virtus Bologna, incetta di scudetti a livello giovanile, esordio in serie A1, giocatore talentuoso destinato a ben altri palcoscenici. "Sono molto carico – cosi il neo play biancorosso – dopo alcune annate condizionate da infortuni ho una voglia enorme di rilanciarmi, farlo qui al PalaTriccoli davanti a una tifoseria come quella jesina è davvero stimolante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it