Il Tottenham è d’accordo da £ 55 milioni per firmare Mohammed Kudus dal West Ham

2025-07-09 23:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Tottenham ha raggiunto un accordo in linea di principio per firmare Mohammed Kudus da West Ham in un trasferimento per un valore di circa £ 55 milioni, secondo i rapporti. Il 24enne dovrebbe sottoporsi a un medico giovedì prima di finalizzare un contratto di sei anni con la squadra di North London in vista della nuova stagione. Spurs inizialmente ha presentato un’offerta di £ 50 milioni per il Ghana International, che è stato respinto. Da allora i negoziati sono progrediti, con Kudus ora pronto a fare il passaggio dopo aver espresso una chiara preferenza per il Tottenham se avesse lasciato il West Ham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: tottenham - accordo - milioni - firmare

