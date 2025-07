Borsa | l' Asia sale sulla scommessa di accordi commerciali

Le Borse asiatiche registrano un ottimo trend positivo, alimentato dalle speranze di accordi commerciali che potrebbero alleviare la tensione globale. Nonostante le minacce di Donald Trump, con nuove lettere e tariffe sul rame, gli investitori credono ancora in un futuro di stabilità e crescita. Hong Kong avanza dello 0,4%, simbolo di ottimismo nel continente, mentre gli altri mercati si preparano a chiudere la seduta in forte rialzo, dimostrando come la speranza di un dialogo costruttivo tenga banco.

Le Borse asiatiche si avviano a chiudere la seduta in rialzo nonostante le minacce del presidente americano Donald Trump, che ha inviato nuove lettere ad alcuni Paesi per indicare i dazi bilaterali che diventeranno effettivi dal primo agosto e ha annunciato tariffe al 50% sul rame a partire dalla stessa data. Gli investitori continuano a scommettere su accordi che scongiurino l'applicazione dei dazi bilaterali: Hong Kong avanza dello 0,4%, Shenzhen dello 0,2%, Shanghai dello 0,6%, Seul dell'1,3% e Sydney dello 0,6%, con la sola Tokyo che cede lo 0,7%. In rialzo anche i future sull'Europa mentre le mosse di Trump pesano Wall Street, i cui future sono in calo dello 0,2%, e sul dollaro, in flessione su tutte le valute, a partire dall'euro (-0,1% a 1,1736), con diversi analisti che rispolverano i rischi della retorica della "sell America" nel caso in cui l'amministrazione americana non ritorni a una politica commerciale più convenzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Asia sale sulla scommessa di accordi commerciali

