L’Arezzo blinda la difesa con Arena E ora c’è anche Perrotta per Bucchi

L'Arezzo si rafforza e blindano la difesa con l'ingaggio di Arena, e ora anche Perrotta si unisce alle fila amaranto per potenziare ulteriormente la retroguardia di Cristian Bucchi. Il muro difensivo biancazzurro si completa, promettendo maggiore solidità e sicurezza. Con queste mosse strategiche, l’Arezzo punta a consolidare la propria posizione e a puntare in alto nel campionato. La vera forza nasce dalla compattezza e dall’esperienza: il futuro è già scritto.

di Andrea Lorentini Il muro amaranto adesso è completo. Matteo Arena, dopo aver firmato ieri mattina il contratto che lo legherĂ fino al 2027 con l', ha giĂ iniziato a lavorare a Rigutino con i nuovi compagni. Insieme a Chiosa, Gigli e Gilli formerĂ il quartetto di centrali a disposizione di Cristian Bucchi. Un innesto, quello del 26enne difensore barese che alza il livello fisico e strutturale al centro della difesa. Alto quasi un metro e novanta è abile, sopratutto, nel gioco aereo. Svincolatosi dalla Spal, nell'ultima stagione con gli estensi ha messo insieme 25 presenze realizzando tre reti.

