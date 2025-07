Nave russa nello stretto di Sicilia | da Sigonella decolla aereo dell’Aeronautica militare

Un'inedita presenza si staglia nelle acque dello Stretto di Sicilia: il rimorchiatore russo Jakob Grebelsky attraversa silenziosamente, mentre un aereo dell’Aeronautica Militare decolla da Sigonella per monitorare la situazione. In un contesto di crescente tensione strategica, ogni movimento rivela l’importanza di questa operazione. Ma cosa si cela dietro questa manovra? È solo un episodio isolato o un segnale di nuovi sviluppi geopolitici?

Una presenza silenziosa ma strategicamente rilevante si sta muovendo in queste ore attraverso lo Stretto di Sicilia. Si tratta del rimorchiatore della Marina russa “Jakob Grebelsky” (MB-119), una delle unità di supporto più attive della flotta di Mosca, impegnato in una traversata verso est a una velocità stabile di circa 11 nodi. L’avvistamento è stato documentato dal portale Itamilradar, che da giorni monitora con attenzione i movimenti dei mezzi navali stranieri nel Mediterraneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il rimorchiatore sarebbe entrato nel Mediterraneo all’inizio di luglio accompagnando, sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale, il sottomarino classe Kilo “Novorossiysk”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it