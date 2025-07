Ravenna e Calandrini, un binomio di passione e futuro, continuano a scrivere insieme una storia di talento e crescita. Il giovane centrocampista forlivese, nato nel 2005 e cresciuto nel vivaio, ha già dimostrato di avere il carattere e le doti per far brillare il suo talento. Ravenna resta calandrini: valorizziamo i giovani, perché il domani si costruisce oggi.

Il Ravenna ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con Giacomo Calandrini. Centrocampista classe 2005, cresciuto nel vivaio, Calandrini ha debuttato in D nella stagione 2022-23 con Massimo Gadda in panchina. In quel campionato di serie D, il mediano forlivese ha totalizzato 3 presenze. Nel campionato 23-24, sempre con Gadda alla guida tecnica, è stato chiamato in causa 12 volte, di cui 5 da titolare. Nel corso della passata stagione ha saputo guadagnarsi spazio e fiducia, confermandosi una risorsa preziosa per la rosa di mister Marchionni. Con 16 presenze (2 da titolare), 3 assist e 4 reti, tra cui quella decisiva nei supplementari della semifinale playoff contro la Pistoiese, ha dimostrato di possedere dinamismo, personalità e una buona visione di gioco.