La Libertà Viaccia rosa si prepara alla nuova sfida: dopo aver trionfato in Terza Categoria, ora punta in alto con una formazione ricca di talento e determinazione. La rosa, già svelata, include nomi come Mattia Resu, Leonardo Biancalani, Andrea Biondo e tanti altri che promettono grandi emozioni e successi. È il momento di sostenere la squadra verso nuovi traguardi: restate con noi per vivere ogni attimo di questa entusiasmante stagione!

La scorsa stagione si era chiusa in trionfo, con la vittoria del campionato di Terza Categoria. E nelle scorse ore, La Libertà Viaccia ha comunicato la rosa che prenderà parte al campionato di Seconda Categoria: ne faranno parte nel dettaglio i vari Mattia Resu, Leonardo Biancalani, Andrea Biondo, Francesco Bresci, Alessandro Ceri, Francesco Curella, Daniele D’Oro, Giorgio Giorgi, Tommaso Grandini, Francesco Gulla, Ludovico Loconte, Niccolò Magherini, Tommaso Mariotti, Alessandro Marzocca, Ersi Mema, Matteo Nannucci, Ilian Pervizi, Leonardo Puggioni, Alessandro Ravai, Andrea Stefani e Gianmarco Toro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio. Libertà Viaccia, rosa pronta: i nomi

La Libertà Viaccia trionfa in Terza Categoria e vola in Seconda - La Libertà Viaccia scrive la storia nel campionato di Terza Categoria 2024/25, ottenendo la promozione diretta alla Seconda Categoria.

