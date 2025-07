Amministratori sotto tiro la regione Calabria seconda per intimidazioni | 241 nel Reggino

La Calabria si conferma come una delle regioni più a rischio per gli amministratori pubblici, con 844 episodi di intimidazione tra il 2010 e il 2024. Seconda solo alla Sicilia, questa crescente ondata di minacce mette a dura prova la sicurezza e la stabilità della governance locale. La situazione richiede un'attenzione immediata e strategie efficaci per proteggere chi lavora al servizio dei cittadini e garantire un futuro più sicuro per la regione.

La Calabria é la seconda regione più colpita, dopo la Sicilia, dalle intimidazioni agli amministratori pubblici. Nel periodo compreso tra il 2010 e il 2024, su 5.716 episodi, 844 si sono verificati in Calabria. È quanto emerge dal quindicesimo rapporto "Amministratori sotto tiro" presentato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

