Mini rivoluzione in porta De Gea signore dei pali Martinelli prenota la ’12’

La Fiorentina si appresta a scrivere una nuova pagina nel suo reparto portieri, annunciando una mini-rivoluzione che potrebbe cambiare definitivamente il volto tra i pali. Dopo anni di incertezze e scelte oscillanti, il club si prepara a puntare su giovani promesse come Tommaso Martinelli, lasciando andare una figura storica come Pietro Terracciano. La scena è pronta per un nuovo capitolo, con il futuro deciso al termine del ritiro estivo.

Il tempo delle cosiddette "porte girevoli" è arrivato. E dopo alcuni anni di tentennamenti, la Fiorentina si prepara a una mini-rivoluzione tra i pali che, salvo dietrofront, dovrebbe portare all’addio di Pietro Terracciano (l’unico superstite dell’ultima Viola allenata da Stefano Pioli nel 2019) e alla promozione del giovanissimo Tommaso Martinelli. Sul conto del 2006, per la verità , ogni decisione verrà rinviata al termine del ritiro estivo al Viola Park e della successiva tournée in Inghilterra ma la sensazione che emerge forte e chiara da queste prime settimane di confronto a distanza tra l’allenatore e l’area tecnica è che ci sia davvero la voglia di concedere una grande chance all’estremo difensore fiorentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mini rivoluzione in porta. De Gea signore dei pali. Martinelli prenota la ’12’

