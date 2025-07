Ben Shelton affranto | Sinner tirava il doppio più veloce di me mai visto niente di simile

Ben Shelton, affranto e sorpreso dalla potenza di Jannik Sinner, si è arreso ai quarti di finale di Wimbledon 2025 in modo netto e deciso. La partita, caratterizzata da uno stile di gioco veloce e aggressivo dell'italiano, ha interrotto il sogno del giovane statunitense di raggiungere le sue prime semifinali a Londra. Un risultato che evidenzia ancora una volta la superiorità attuale di Sinner nei loro confronti. “È stata una partita molto dura. Jannik ha giocato benissimo, molto meglio di ...

Si interrompe ai quarti di finale il percorso di Ben Shelton a Wimbledon 2025, con una dura sconfitta in tre set contro il numero uno al mondo Jannik Sinner. Lo statunitense ha perso dunque il sesto scontro diretto consecutivo con l'azzurro (6-1 adesso il bilancio degli head to head), vedendo sfumare la possibilità di giocare la sua prima semifinale ai Championships. " È stata una partita molto dura. Jannik ha giocato benissimo, molto meglio di me oggi. È un epilogo difficile per un buon torneo. Pensavo che oggi stesse bene: non puoi affrontare una partita come questa pensando che il tuo avversario non sarà al 100%.