Il primo premio giornalistico Riccardo Rossi Ferrini

Un'iniziativa che celebra la passione e l'impegno nel giornalismo, onorando la memoria di Riccardo Rossi Ferrini. Stasera, alle ore 21, nel suggestivo Castello di Poppi, si terrĂ la cerimonia di consegna del primo premio, un momento di grande valore per la comunitĂ e per tutti gli amanti della buona informazione. Un'occasione speciale per ricordare un cronista che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti.

Arezzo, 10 luglio 2025 – SarĂ assegnato stasera giovedì 10 luglio alle ore 21 - nella suggestiva cornice offerta dal Castello di Poppi, location il 1° premio giornalistico "Riccardo Rossi Ferrini". Scuderia Etruria SCRL, organizzatrice del 45° Rally Internazionale Casentino, ha istituito il 1° premio giornalistico “Riccardo Rossi Ferrini”, riconoscimento intitolato alla carriera del cronista, scomparso nel mese di marzo. Un’iniziativa che troverĂ espressione giovedì 10 luglio, alle ore 21, nella suggestiva ambientazione offerta dal Castello di Poppi. A consegnare il premio saranno la moglie di Riccardo Rossi Ferrini, Gabriela e Guido Rancati, giornalista e scrittore che ha legato il proprio nome al motorsport internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il primo premio giornalistico "Riccardo Rossi Ferrini"

45° Rally Internazionale Casentino; Davide Bartolini all'assalto del San Marino Rally per il titolo italiano.

