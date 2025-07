L’Ascoli saluta Francesco Forte Si valuta l’esclusione di Carpani

L’Ascoli si prepara a rivoluzionare la propria rosa, salutando ufficialmente Francesco Forte e considerando l’esclusione di giocatori di spicco come Gianluca Carpani. Questa ristrutturazione rappresenta un passo strategico nel progetto di rafforzamento della squadra, affidato al nuovo direttore sportivo Matteo Patti. Da quanto emerge, uno dei principi fondamentali della nuova era bianconera sarà puntare su giovani talenti e un gioco più dinamico, per raggiungere obiettivi ambiziosi e rilanciare le sorti del club.

L’Ascoli saluta definitivamente Francesco Forte e valuta altre esclusioni di lusso, come quella di Gianluca Carpani, in vista del progetto di ristrutturazione dell’organico che il direttore sportivo Matteo Patti sarà chiamato ad operare da qui alla fine della sessione estiva di mercato. Da quello che si è potuto intendere in questi giorni uno dei principi cardine che potrebbe caratterizzare il modus operandi della nuova società bianconera sarà il necessario abbassamento del monte ingaggi della squadra. Un passaggio necessario per rendere lo storico club di corso Vittorio Emanuele più sostenibile dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ascoli saluta Francesco Forte . Si valuta l’esclusione di Carpani

In questa notizia si parla di: ascoli - saluta - francesco - forte

Test con Salernitana, Maceratese e Atletico Ascoli: il precampionato dell’Ascoli scalda i motori; Ascoli, Forte sul mercato; Così cambia l’Ascoli con Tomei. La difesa il punto forte del tecnico.

L’Ascoli saluta Francesco Forte . Si valuta l’esclusione di Carpani - L’Ascoli saluta definitivamente Francesco Forte e valuta altre esclusioni di lusso, come quella di Gianluca Carpani, in vista del progetto di ristrutturazione dell’organico che il direttore sportivo ... Da sport.quotidiano.net

Ascoli says goodbye to Francesco Forte. Carpani's exclusion is being considered. - Arrivato in bianconero a gennaio 2024, Forte non è mai riuscito ad entrare nelle grazie dei tifosi. Riporta sport.quotidiano.net