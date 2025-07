Duro colpo ai Santapaola-Ercolano | blitz all’alba in tutta Italia

Un duro colpo ai Santapaola Ercolano scuote l’Italia. Le forze dell’ordine sono scese in azione con oltre 200 Carabinieri, supportati da unità specializzate come i “Cacciatori di Sicilia” e il 12° Nucleo Elicotteri, per un blitz che mira a smantellare la potente organizzazione criminale. La operazione, ancora in corso, dimostra la determinazione delle autorità nel combattere la mafia e portare giustizia. Una sfida che potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta alla criminalità organizzata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma – tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e il 12^ Nucleo Elicotteri – stanno dando esecuzione, già dalle prime ore della mattina, a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 38 soggetti, ritenuti appartenenti al sodalizio mafioso dei “Santapaola-Ercolano”, storicamente radicato nel territorio catanese, responsabili, a vario titolo, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, di “ associazione di tipo mafioso”, “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”, “acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti”, “detenzione, porto e cessione di armi comuni e da guerra”, “ricettazione” ed “estorsione”, aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Duro colpo ai Santapaola-Ercolano: blitz all’alba in tutta Italia

In questa notizia si parla di: duro - colpo - santapaola - ercolano

Le formazioni confermate mentre le gazze soffrono di un duro colpo - Le formazioni confermate evidenziano la forza dell'Arsenal, mentre il Newcastle United subisce un duro colpo dopo la vittoria dei Gunners.

Operazione Naumachia, duro colpo al clan Santapaola-Ercolano: 38 arrestati; Catania, duro colpo al clan mafioso Santapaola-Ercolano: arrestato anche il macellaio di San Pietro Clarenza; Colpo al clan Santapaola-Ercolano: 9 arresti, tra loro il macellaio di San Pietro Clarenza [VIDEO | TUTTI I NOMI].

Colpo al clan Santapaola-Ercolano, 38 misure cautelari - Oltre 200 carabinieri del Comando provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, tra cui lo Squadrone eliportato ‘Cacciato ... grandangoloagrigento.it scrive

Catania, colpo al cuore del clan Santapaola-Ercolano - CATANIA Oltre 200 carabinieri del Comando provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma – tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e il 12^ Nucleo Elicotte ... Scrive corrieredellacalabria.it